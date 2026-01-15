Blindado con cláusula récord: Atlético de Madrid apuesta fuerte por Giuliano Simeone
El club colchonero extendió el contrato del delantero argentino hasta 2030 y fijó una cláusula de rescisión altísima para asegurar a una de sus piezas estratégicas a futuro.
Atlético de Madrid dio un paso contundente en su proyecto deportivo al cerrar la renovación de Giuliano Simeone hasta junio de 2030, acompañada por una cláusula de rescisión impactante de 500 millones de euros. La decisión no es casual ni simbólica: responde al crecimiento sostenido del delantero argentino y a su consolidación como uno de los futbolistas más influyentes del plantel dirigido por Diego Simeone.
A los 23 años, Giuliano dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad dentro de un equipo que apuesta por la continuidad y la identidad. Formado en la cantera rojiblanca desde su llegada en 2019, el atacante atravesó un recorrido progresivo que incluyó cesiones clave en Zaragoza y Alavés.
Esas experiencias le permitieron sumar rodaje, atravesar momentos complejos -como una grave lesión de tobillo- y regresar a Madrid con mayor madurez futbolística y mental. En su vuelta definitiva, no solo logró ganarse un lugar, sino que se transformó en una pieza recurrente en el once inicial.
Los números respaldan la decisión del club. En la actual temporada, Giuliano Simeone es el tercer jugador con más minutos disputados en el plantel, con más de dos mil en 27 partidos oficiales. Además, lidera el rubro de asistencias desde su irrupción en el primer equipo, con 16 pases gol, y suma diez participaciones directas en goles, solo superado por figuras como Julián Álvarez y Antoine Griezmann.
Su incidencia ofensiva se combina con un rasgo distintivo: el compromiso defensivo. El delantero acumula más de 60 intercepciones, una cifra inusual para un atacante y muy valorada por el cuerpo técnico.
El nuevo contrato mejora las condiciones firmadas en 2023, cuando su vínculo se extendía hasta 2028. La explosión de su rendimiento aceleró las negociaciones y llevó al Atlético a fijar una cláusula prácticamente inaccesible, en línea con la política de los clubes españoles para proteger a sus talentos ante el interés del mercado europeo. La cifra lo coloca en una élite reservada para futbolistas considerados estratégicos.
En paralelo, Simeone también ganó terreno en la Selección Argentina, donde ya suma nueve presencias y aparece como una alternativa real de cara al Mundial 2026. Su presente refuerza la idea de que el Colchonero no solo blindó a un jugador del hoy, sino a un nombre con proyección internacional. En un equipo que combina figuras experimentadas con jóvenes de alto potencial, la renovación del delantero simboliza una apuesta clara por la continuidad y la identidad rojiblanca.
