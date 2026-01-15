Blindado con cláusula récord: Atlético de Madrid apuesta fuerte por Giuliano Simeone

Giuliano Simeone 2

El nuevo contrato mejora las condiciones firmadas en 2023, cuando su vínculo se extendía hasta 2028. La explosión de su rendimiento aceleró las negociaciones y llevó al Atlético a fijar una cláusula prácticamente inaccesible, en línea con la política de los clubes españoles para proteger a sus talentos ante el interés del mercado europeo. La cifra lo coloca en una élite reservada para futbolistas considerados estratégicos.

En paralelo, Simeone también ganó terreno en la Selección Argentina, donde ya suma nueve presencias y aparece como una alternativa real de cara al Mundial 2026. Su presente refuerza la idea de que el Colchonero no solo blindó a un jugador del hoy, sino a un nombre con proyección internacional. En un equipo que combina figuras experimentadas con jóvenes de alto potencial, la renovación del delantero simboliza una apuesta clara por la continuidad y la identidad rojiblanca.