El picante cruce del Cholo Simeone con Vinícius: "Te va a echar Florentino"
Hubo dos cruces tensos entre el entrenador argentino y el delantero brasileño durante Atlético de Madrid-Real Madrid por la Supercopa de España.
El clásico entre Atlético de Madrid y Real Madrid por la Supercopa de España, disputado en Yeda, Arabia Saudita, dejó mucho más que el triunfo 2-1 del Merengue. Diego Simeone y Vinícius Júnior fueron protagonistas de dos cruces calientes que no pasaron desapercibidos y sumaron polémica a un partido cargado de tensión.
El primer episodio ocurrió en el primer tiempo, cuando el delantero brasileño se movía por la banda cercana al banco del Atlético. Fue entonces cuando el Cholo se le acercó y lanzó una frase directa y provocadora: “Te va a echar Florentino (Pérez), acordate de lo que te digo”. Vinícius se dio vuelta, sonrió y no respondió verbalmente al comentario del entrenador argentino, que rápidamente se alejó para volver a su zona técnica.
La tensión volvió a escalar en el segundo tiempo. Vinícius se acercó al banco del Atlético para recriminarle algo a Simeone y, casi en simultáneo, desde las tribunas comenzaron a escucharse insultos dirigidos al futbolista brasileño. En ese momento, el DT argentino reaccionó señalando a las plateas y gritándole: “Vini, escuchá, escuchá”.
La situación generó una inmediata respuesta del entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, quien salió a recriminarle la actitud a su colega. Minutos más tarde, cuando Vinícius fue reemplazado, el atacante se quejó ante los árbitros por los comentarios de Simeone, lo señaló directamente y el juez decidió amonestar a ambos.
Según parte de la prensa española, el intercambio no terminó allí y el conflicto quedó latente. Incluso durante el desarrollo del partido, Simeone ya había manifestado su malestar con algunas actitudes que consideró provocativas por parte de Vinícius y se había quejado ante el cuarto árbitro.
Al descanso, el técnico del Atlético también mantuvo un diálogo con Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, para marcarle su disconformidad con el comportamiento del brasileño. Un clásico caliente dentro y fuera de la cancha, que sumó un nuevo capítulo a la histórica rivalidad madrileña.
