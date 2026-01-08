El picante cruce del Cholo Simeone con Vinícius: "Te va a echar Florentino"

El primer episodio ocurrió en el primer tiempo, cuando el delantero brasileño se movía por la banda cercana al banco del Atlético. Fue entonces cuando el Cholo se le acercó y lanzó una frase directa y provocadora: “Te va a echar Florentino (Pérez), acordate de lo que te digo”. Vinícius se dio vuelta, sonrió y no respondió verbalmente al comentario del entrenador argentino, que rápidamente se alejó para volver a su zona técnica.