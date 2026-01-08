Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

El equipo de Xabi Alonso abrió el marcador con un golazo de tiro libre de Federico Valverde y amplió la ventaja a través de Rodrygo, que aprovechó los espacios en el complemento. Atlético reaccionó con el descuento de Alexander Sorloth, tras una asistencia de Giuliano Simeone, pero no le alcanzó para forzar el empate.