Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España
En Arabia Saudita, el Merengue venció 2-1 al Colchonero y se metió en la final de la Supercopa de España, donde enfrentará al Barcelona
Real Madrid volvió a imponerse en un partido decisivo y se quedó con el clásico ante Atlético de Madrid para avanzar a la final de la Supercopa de España. En el estadio King Saud University de Arabia Saudita, el Merengue fue más efectivo y ganó 2-1 para asegurarse un nuevo enfrentamiento ante Barcelona.
El equipo de Xabi Alonso abrió el marcador con un golazo de tiro libre de Federico Valverde y amplió la ventaja a través de Rodrygo, que aprovechó los espacios en el complemento. Atlético reaccionó con el descuento de Alexander Sorloth, tras una asistencia de Giuliano Simeone, pero no le alcanzó para forzar el empate.
El encuentro contó con una fuerte presencia argentina. En el Atlético de Madrid sumaron minutos Julián Álvarez, Nahuel Molina y Thiago Almada, mientras que Giuliano Simeone fue clave en el gol del descuento. Del lado del Real Madrid, también tuvo participación Franco Mastantuono que ingresó a falta de tres minutos para el final.
De esta manera, la Supercopa de España tendrá una final de alto impacto. Real Madrid y Barcelona protagonizarán un nuevo Clásico el próximo domingo 11 de enero, desde las 16, en Arabia Saudita, con un título en juego y la rivalidad histórica como condimento principal.
Federico Valverde abrió el marcador para el Merengue:
Rodrygo estiró la ventaja para la Casa Blanca:
Alexander Sørloth descontó para el Colchonero:
Atlético Madrid vs. Real Madrid: formaciones
- Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Koke, Álex Baena; Alexander Sorloth y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Antonio Rudiger, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García, Vinicius Junior. DT: Xabi Alonso.
Atlético Madrid vs. Real Madrid: otros datos
- Hora: 16.00.
- Estadio: King Abdullah Sports City.
- Árbitro: Mateo Busquet.
- VAR: Javier Iglesias.
- TV: Flow Sports.
Te puede interesar
Dejá tu comentario