Thiago Almada podría salir del Atlético de Madrid: el gigante de Brasil que lo sondeó

El futuro de Thiago Almada volvió a instalarse con fuerza en el centro del mercado de pases europeo y sudamericano. A apenas seis meses de su llegada al Atlético de Madrid, el mediocampista argentino podría cambiar de rumbo ante la falta de continuidad en el equipo dirigido por Diego Simeone. En ese contexto, Palmeiras apareció como el club que dio el paso más firme y hoy se perfila como el principal candidato a quedarse con el campeón del mundo. brasil