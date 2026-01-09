Thiago Almada podría salir del Atlético de Madrid: el gigante de Brasil que lo sondeó
El club brasileño presentó una oferta formal por el argentino, que no logró afirmarse en el Colchonero y analiza una salida para no perder lugar en la Selección Argentina.
El futuro de Thiago Almada volvió a instalarse con fuerza en el centro del mercado de pases europeo y sudamericano. A apenas seis meses de su llegada al Atlético de Madrid, el mediocampista argentino podría cambiar de rumbo ante la falta de continuidad en el equipo dirigido por Diego Simeone. En ese contexto, Palmeiras apareció como el club que dio el paso más firme y hoy se perfila como el principal candidato a quedarse con el campeón del mundo. brasil
El conjunto brasileño presentó una oferta formal para adquirir el 50% del pase de Almada, tasado en 20 millones de euros. En el entorno del Atlético consideran que la propuesta es razonable y están dispuestos a avanzar en las conversaciones si se terminan de ajustar los detalles contractuales. Por el momento, el Verdao es el equipo que más lejos llegó en las negociaciones y confía en poder cerrar la operación en este mismo mercado.
La situación deportiva del argentino explica gran parte de este escenario. Desde su arribo al Colchonero, Almada no consiguió consolidarse como una pieza habitual del once titular. Entre decisiones tácticas, competencia interna y algunas molestias físicas, su participación fue limitada. En la temporada 2025/26 disputó 16 partidos oficiales, con 587 minutos en cancha, dos goles y una asistencia, números que reflejan un rol secundario dentro del plantel.
Con la Selección Argentina como prioridad absoluta, el mediocampista entiende que necesita sumar minutos y protagonismo para no perder terreno en la consideración del cuerpo técnico nacional. El horizonte del Mundial 2026 aparece como un objetivo central y, en ese sentido, la posibilidad de cambiar de aire ahora mismo toma cada vez más fuerza. La decisión final, de todos modos, estará en manos del propio jugador.
Palmeiras no solo seduce por la oferta económica, sino también por el proyecto deportivo. El club paulista, último subcampeón de la Copa Libertadores, busca reforzarse con jerarquía para volver a pelear en todos los frentes. Además, Almada guarda un recuerdo muy positivo de su paso reciente por Brasil, donde fue figura del Botafogo campeón del Brasileirão y la Copa Libertadores 2024, un antecedente que pesa en la evaluación.
En el Atlético de Madrid no cierran la puerta a una salida anticipada, siempre y cuando se respeten las condiciones económicas. La idea no es desprenderse del jugador a cualquier precio, pero tampoco retener a un futbolista que necesita continuidad y protagonismo para potenciar su carrera. Mientras las charlas continúan, Palmeiras sigue avanzando y espera una definición en los próximos días.
