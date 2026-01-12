Benfica inició gestiones por Thiago Almada ante su posible salida del Atlético Madrid
El campeón del mundo no logró afirmarse en el equipo de Diego Simeone y ya fue declarado transferible. Pareciera ser una de las novelas del mercado de pases.
El panorama de Thiago Almada en el fútbol europeo volvió a modificarse en pocos meses y su continuidad en el Atlético Madrid quedó seriamente en duda. A seis meses de su arribo al club español, el mediocampista ofensivo de la Selección Argentina no consiguió consolidarse y hoy aparece como prescindible para el cuerpo técnico que encabeza Diego Simeone.
La llegada de Almada al Colchonero, a mediados de 2025, había generado grandes expectativas. El argentino desembarcó en Madrid tras dejar el Olympique de Lyon en medio de un contexto institucional complejo y se sumó a un plantel con fuerte presencia albiceleste. Sin embargo, su adaptación no fue sencilla. Si bien tuvo oportunidades y sumó minutos en distintos partidos, su rendimiento estuvo lejos del nivel que había mostrado en etapas anteriores de su carrera.
Con el correr de los meses, el volante de 24 años fue perdiendo terreno en la consideración del Cholo y dejó de ser una prioridad dentro del proyecto deportivo. En las últimas semanas, desde la dirigencia del Atlético le comunicaron que no será una pieza central de cara a la próxima temporada, una decisión que activó automáticamente la posibilidad de una salida anticipada.
Thiago Almada, prescindible para Simeone en Atlético Madrid
En ese contexto apareció Benfica, uno de los clubes más poderosos de Portugal y habitual protagonista en competencias europeas. El equipo lisboeta ya inició contactos con el Atlético de Madrid con la idea de avanzar en un préstamo con opción de compra, una fórmula que se ajusta tanto a sus posibilidades económicas como al objetivo de Almada de recuperar continuidad y protagonismo.
No se trata de un interés nuevo. El conjunto portugués ya había mostrado intenciones de sumar al argentino cuando todavía pertenecía al Lyon, aunque en aquel momento el futbolista optó por dar el salto a LaLiga española. Hoy, con un panorama diferente y un lugar menos asegurado en Madrid, la chance de llegar a Portugal vuelve a cobrar fuerza, aunque las condiciones de la operación aparecen como complejas y de difícil resolución.
Mientras las negociaciones avanzan con cautela, Almada analiza su próximo paso con un objetivo claro: volver a sentirse importante dentro de un equipo competitivo y sostener su lugar en la Selección Argentina. En ese camino, Las Águilas surgen como una alternativa atractiva para relanzar su carrera, cambiar de aire y reencontrarse con la versión que lo llevó a consagrarse campeón del mundo.
