Boca: el inesperado cambio de Juan Román Riquelme y Miguel Russo para intentar que vuelva a ganar el equipo
Boca Juniors lleva 12 partidos sin ganar, con el último técnico que cantó victoria fue con Fernando Gago. Russo no sumó de a tres por ahora.
En Boca Juniors ya no saben qué hacer para ganar, porque ni siquiera pudo vencer a un equipo amateur, el Auckland City de Nueva Zelanda, con el que empató 1 a 1 en el Mundial de Clubes.
El presidente de club, Juan Román Riquelme, junto al técnico del equipo, Miguel Ángel Russo, buscan variantes, analizan cambios, si Cavani si o Cavani no, qué defensa parar, dónde ubicar a Paredes, si más adelante o más atrás, pero nada de eso funciona y por eso ahora definieron un sorpresivo cambio.
El sorpresivo cambio de Boca
Boca Juniors para el próximo partido usará otra camiseta, no se pondrá la azul y oro y saldrá a la cancha con la dorada, la alternativa buscando con eso "sacarse la mufa" de encima, como si eso existiera...
Boca jugará el domingo que viene, desde las 20.30 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, en condición de visitante en el estadio Malvinas Argentinas. El árbitro del encuentro será Pablo Dóvalo.
La histórica racha de Boca sin ganar
- 1-2 vs. River Plate (Torneo Apertura)
- 1-1 vs. Tigre (Torneo Apertura)
- 0-0 vs. Lanús (Torneo Apertura)*
- 0-1 vs. Independiente (Torneo Apertura)
- 2-2 vs. Benfica (Mundial de Clubes)
- 1-2 vs. Bayern Múnich (Mundial de Clubes)
- 1-1 vs. Auckland City (Mundial de Clubes)
- 0-0 vs. Argentinos Juniors (Torneo Clausura)
- 1-1 vs. Unión (Torneo Clausura)
- 0-1 vs. Atlético Tucumán (Copa Argentina)
- 0-1 vs. Huracán (Torneo Clausura)
- 1-1 vs. Racing (Torneo Clausura)
