Boca y las reformas en la Bombonera: así será la nueva entrada principal
El acceso de Brandsen 805 duplicará su tamaño y se suma a un plan de obras que prepara el terreno para la futura ampliación del estadio.
Boca dio un paso más en el proceso de modernización de su estadio. Como parte de la última etapa de reformas externas antes de anunciar oficialmente la esperada ampliación de La Bombonera, la dirigencia decidió remodelar la entrada principal de Brandsen 805.
Este acceso, utilizado tanto por socios como por hinchas que se dirigen a las plateas media y baja en los partidos de local, pasará a tener más del doble de su tamaño actual. Además, se prevé incorporar ventanas de vidrio, aunque esta modificación aún debe ser aprobada por la comisión directiva.
Las obras forman parte de un plan más amplio que incluye mejoras en distintos sectores del estadio Alberto J. Armando. Entre los proyectos ya definidos se encuentran la instalación de ascensores para facilitar el acceso a las plateas, la ampliación del estacionamiento y la creación de un nuevo patio de comidas, con el objetivo de mejorar la experiencia de los hinchas en los días de partido.
Riquelme piensa en ampliar la Bombonera: ¿podrá hacerlo?
En paralelo, la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme mantiene en carpeta el ambicioso plan de ampliación que, de concretarse, llevaría la capacidad del estadio a 83.000 espectadores.
El proyecto contempla la demolición de la tribuna sobre la calle Del Valle Iberlucea para construir allí un nuevo sector con 240 palcos y más plateas. También se prevé correr el campo de juego unos metros hacia el lado de las vías, reubicar los bancos de suplentes frente a la tribuna de Irala y unificar el túnel de salida de los jugadores en ese mismo sector.
Aunque aún no hay anuncio oficial sobre la fecha de inicio de la ampliación, el plan contempla un plazo estimado de entre seis y nueve meses de obra y un presupuesto cercano a los 100 millones de dólares. Mientras tanto, las reformas actuales buscan no solo modernizar la infraestructura, sino también dejar todo listo para que, una vez aprobado el proyecto, la transición hacia la nueva Bombonera sea más ágil.
Para los hinchas, cada cambio es una señal de que el sueño de un estadio más grande y moderno está cada vez más cerca, aunque también saben que las decisiones finales dependerán de consensos políticos y de la capacidad del club para afrontar una inversión histórica.
