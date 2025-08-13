Boca y las reformas en la Bombonera: así será la nueva entrada principal

bombonera

Aunque aún no hay anuncio oficial sobre la fecha de inicio de la ampliación, el plan contempla un plazo estimado de entre seis y nueve meses de obra y un presupuesto cercano a los 100 millones de dólares. Mientras tanto, las reformas actuales buscan no solo modernizar la infraestructura, sino también dejar todo listo para que, una vez aprobado el proyecto, la transición hacia la nueva Bombonera sea más ágil.

Para los hinchas, cada cambio es una señal de que el sueño de un estadio más grande y moderno está cada vez más cerca, aunque también saben que las decisiones finales dependerán de consensos políticos y de la capacidad del club para afrontar una inversión histórica.