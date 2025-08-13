Árbitros designados para la fecha 5: quiénes estarán en los partidos de Boca y River

El duelo entre el Millonario y el Tomba, programado para el domingo a las 18:30, contará con Sebastián Zunino como árbitro principal, mientras que en el VAR estará Ariel Penel, encargado de asistir en las jugadas determinantes que puedan surgir. Zunino, que viene de dirigir encuentros de alto voltaje en el certamen, buscará mantener el control de un partido que suele ser intenso y con alto ritmo de juego.