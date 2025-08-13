Árbitros designados para la fecha 5: quiénes estarán en los partidos de Boca y River
La Liga Profesional de Fútbol reveló las designaciones arbitrales para la quinta jornada del Torneo Clausura 2025, que comenzará el próximo viernes.
La organización del Torneo Clausura 2025 confirmó este martes los nombres de los árbitros y asistentes que tendrán la responsabilidad de impartir justicia en una fecha cinco que promete partidos clave tanto en la lucha por el título como en la pelea por salir del fondo de la tabla.
Entre los encuentros más destacados, River recibirá a Godoy Cruz en el Monumental, mientras que Boca visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza, y ambos tendrán arbitrajes que ya generan expectativa.
El duelo entre el Millonario y el Tomba, programado para el domingo a las 18:30, contará con Sebastián Zunino como árbitro principal, mientras que en el VAR estará Ariel Penel, encargado de asistir en las jugadas determinantes que puedan surgir. Zunino, que viene de dirigir encuentros de alto voltaje en el certamen, buscará mantener el control de un partido que suele ser intenso y con alto ritmo de juego.
Por su parte, el choque entre la Lepra mendocina y el Xeneize tendrá a Pablo Dóvalo como juez principal, con la asistencia tecnológica de José Carreras en el VAR. Este encuentro, que también se jugará el domingo, marcará un reto importante para el conjunto que dirige Miguel Ángel Russo, que afronta una serie de partidos definitorios en su calendario.
La fecha 5 se anticipa como una de las más atractivas del Clausura, con partidos que no solo pondrán en juego puntos valiosos, sino que también podrían empezar a marcar tendencias en la tabla. Los ojos estarán puestos en el desempeño arbitral, un factor que, en el fútbol argentino, siempre suma un condimento extra a la competencia.
Los árbitros de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025
Viernes 15 de agosto
15.30 Aldosivi – Belgrano (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Javier Uziga
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Jorge Broggi
19.00 Instituto – Unión (Interzonal)
- Árbitro: Bruno Amiconi
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Luis Martinez
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Javier Mihura
21.00 Racing – Tigre (Zona A)
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
- Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
- Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Sebastian Habib
Sábado 16 de agosto
14.15 Platense – San Lorenzo (Zona B)
- Árbitro: Sebastian Martinez
- Árbitro asistente 1: Hugo Paez
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Álvaro Carranza
- AVAR: Iván Núñez
16.15 Huracán – Argentinos Juniors (Zona A)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Federico García
- Cuarto árbitro: Kevin Alegre
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Julio Fernández
18.30 Rosario Central – Deportivo Riestra (Zona B)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Pablo González
20.30 Vélez – Independiente (Zona B)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Lucio Méndez
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Gisella Trucco
Domingo 17 de agosto
14.00 Gimnasia – Lanús (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Andrés Merlos
- AVAR: Diego Verlotta
14.00 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Daniel Zamora
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
- Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Lucas Germanotta
16.15 Central Córdoba – Barracas Central (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Walter Ferreyra
16.15 Banfield – Estudiantes (Zona A)
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Julio Fernández
- Cuarto árbitro: Diego Ceballos
- VAR: Pablo Echavarría
- AVAR: Mariana De Almeida
18.30 River – Godoy Cruz (Zona B)
- Árbitro: Sebastian Zunino
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Carla López
- Cuarto árbitro: Germán Bermudez
- VAR: Ariel Penel
- AVAR: Wenceslao Meneses
20.30 Indepte. Rivadavia Mza – Boca (Zona A)
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Mauricio Martin
- VAR: José Carreras
- AVAR: Diego Romero
Lunes 18 de agosto
19.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B)
- Árbitro: Jorge Baliño
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez
- Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
- Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Gastón Suárez
21.00 Talleres – San Martín (SJ) (Zona B)
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
- Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
- VAR: Facundo Tello
- AVAR: Carlos Córdoba
