Sorpresa: Scocco salió en defensa de Cavani y criticó el trato de los hinchas de Boca

Mientras Cavani intenta recuperar su mejor versión con la camiseta azul y oro, estas palabras suman una voz autorizada que pide paciencia y respeto para un futbolista con una carrera repleta de logros.

scocco.jpg

El paso de Ignacio Scocco por River

En su paso por River, Scocco dejó una huella importante. Arribó en 2017 proveniente de Newell’s y rápidamente conquistó a la hinchada millonaria con goles decisivos y rendimientos destacados. En total, jugó 90 partidos, marcó 38 tantos, dio siete asistencias y levantó cinco títulos, incluyendo la histórica Copa Libertadores 2018 ganada en Madrid.