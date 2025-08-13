Riquelme llamó a Pékerman para que sea el mánager de Boca: las condiciones que impuso
El Xeneize busca reorganizar su área deportiva tras la disolución del Consejo de Fútbol y ofreció el cargo al exentrenador de la Selección Argentina.
Boca dio un paso importante en la reestructuración de su área deportiva y contactó a José Néstor Pékerman para que asuma el cargo de manager deportivo. El contacto fue realizado por Marcelo Delgado, actual secretario técnico del club, en el marco de la reorganización institucional que se llevó adelante tras la disolución del histórico Consejo de Fútbol (CdF) que en los últimos años generó mucha discordia con los hinchas.
La propuesta para el entrenador de 75 años, que tuvo su último trabajo al frente de la selección de Venezuela en 2023, incluye conducir el área deportiva en conjunto con Delgado y actuar como enlace entre el cuerpo técnico que encabeza Miguel Ángel Russo y la comisión directiva.
Entre sus principales tareas estaría la evaluación del plantel profesional, el contacto permanente con los futbolistas y la gestión de situaciones contractuales con aquellos que no son tenidos en cuenta, definiendo la mejor forma de su desvinculación.
Pékerman quiere ser el mánager de Boca: las condiciones que impuso
Además, el rol contempla la planificación de futuros partidos amistosos, la proyección internacional del club y el fortalecimiento de la relación entre los distintos estamentos de Boca, desde el plantel profesional hasta la dirigencia. En el club consideran que la experiencia y el prestigio de Pékerman pueden aportar una vía de comunicación más directa y ordenada, algo que se busca potenciar tras los cambios recientes en la estructura interna.
Por el momento, en Boca aguardan la respuesta del ex seleccionador argentino, convencidos de que su incorporación sería un paso clave para reforzar la estructura deportiva y acompañar el proyecto liderado por Juan Román Riquelme desde la presidencia. Sin lugar a dudas que se trata de una maniobra que genera mucha expectativa teniendo en cuenta el nombre y su peso y todo lo que puede aportar rápidamente en la Institución.
Te puede interesar
Dejá tu comentario