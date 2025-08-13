Riquelme llamó a Pékerman para que sea el mánager de Boca: las condiciones que impuso

Por el momento, en Boca aguardan la respuesta del ex seleccionador argentino, convencidos de que su incorporación sería un paso clave para reforzar la estructura deportiva y acompañar el proyecto liderado por Juan Román Riquelme desde la presidencia. Sin lugar a dudas que se trata de una maniobra que genera mucha expectativa teniendo en cuenta el nombre y su peso y todo lo que puede aportar rápidamente en la Institución.