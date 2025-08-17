Boca goleó 3-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza y cortó una racha de 12 partidos sin ganar

Ya en el complemento, con la Lepra jugada en ataque y dejando espacios, apareció Ezequiel “el Changuito” Zeballos a los 42 minutos para liquidar el partido con una gran definición. El gol fue muy festejado por los miles de hinchas de Boca que coparon las tribunas en Mendoza. Además, Alan Velasco anotó por primera vez con la camiseta del Xeneize y sentenció una goleada necesaria para un equipo que no venía haciendo bien las cosas.