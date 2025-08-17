El gol de Boca para el 1-0 ante Independiente Rivadavia: ¿Fue de Leandro Paredes?
Un centro atrás del volante campeón del mundo terminó en el 1-0 para el Xeneize en la fecha 5 del Torneo Clausura.
Boca, que viene teniendo un rendimiento muy cuestionable en los últimos meses, logró ponerse en ventaja ante Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza gracias a una acción que mezcló emoción y polémica. A los 23 minutos del primer tiempo, Leandro Paredes tomó la pelota dentro del área y sacó un centro atrás que, tras desviarse en un defensor de la Lepra, descolocó al arquero y se transformó en el 1-0 para el equipo visitante.
En un primer momento, todo el estadio lo gritó como gol del mediocampista, que volvió a convertir con la camiseta azul y oro. Sin embargo, la repetición dejó en claro que la pelota cambió de trayectoria por el roce en un jugador rival, lo que inclinaría la estadística hacia un gol en contra. Más allá de la duda en la planilla oficial, Paredes festejó con el alma ante los miles de hinchas de Boca que coparon el Malvinas Argentinas y le dieron un marco imponente a la noche mendocina.
El gol de Boca para el 1-0 ante Independiente Rivadavia: ¿Fue de Leandro Paredes?
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario