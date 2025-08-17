El gol de Boca para el 1-0 ante Independiente Rivadavia: ¿Fue de Leandro Paredes?

En un primer momento, todo el estadio lo gritó como gol del mediocampista, que volvió a convertir con la camiseta azul y oro. Sin embargo, la repetición dejó en claro que la pelota cambió de trayectoria por el roce en un jugador rival, lo que inclinaría la estadística hacia un gol en contra. Más allá de la duda en la planilla oficial, Paredes festejó con el alma ante los miles de hinchas de Boca que coparon el Malvinas Argentinas y le dieron un marco imponente a la noche mendocina.