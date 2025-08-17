Cavani erró un gol increíble ante Independiente Rivadavia y continúa con su mala racha en Boca

El fallo recordó a otros errores recientes del uruguayo, que todavía no logra recuperar la confianza frente al arco. Cavani suma apenas tres goles en lo que va del 2025 —dos en el Torneo Apertura y uno en Copa Argentina— y arrastra la pesada mochila de aquel recordado fallo ante Alianza Lima que le costó a Boca la eliminación de la Copa Libertadores. Además de otras jugadas dónde tuvo chances claras de marcar con la camiseta de su equipo y no pudo hacerlo por errores insólitos.