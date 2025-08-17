Cavani erró un gol increíble ante Independiente Rivadavia y continúa con su mala racha en Boca
El delantero uruguayo tuvo el primero en sus pies, pero no logró conectar la pelota y estiró su sequía. Minutos después, el Xeneize abrió el marcador gracias a un gol en contra.
Edinson Cavani, uno de los futbolistas que se encuentra en el ojo de la tormenta y con poca aprobación por parte de los hinchas, volvió a ser protagonista de una jugada insólita con la camiseta de Boca. A los 21 minutos del primer tiempo ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el histórico delantero uruguayo desperdició una situación clarísima que pudo haber significado la apertura del marcador en el estadio Malvinas Argentinas.
Brian Aguirre desbordó por la derecha y lanzó un preciso centro a media altura que atravesó toda la defensa de la Lepra. La pelota le quedó servida a Cavani, con el arquero Ezequiel Centurión ya vencido. Sin embargo, en lugar de atacar el balón, el delantero esperó el pique y terminó fallando el remate: la pelota le pasó por debajo del pie derecho y la chance se diluyó de una manera totalemente insólita.
El fallo recordó a otros errores recientes del uruguayo, que todavía no logra recuperar la confianza frente al arco. Cavani suma apenas tres goles en lo que va del 2025 —dos en el Torneo Apertura y uno en Copa Argentina— y arrastra la pesada mochila de aquel recordado fallo ante Alianza Lima que le costó a Boca la eliminación de la Copa Libertadores. Además de otras jugadas dónde tuvo chances claras de marcar con la camiseta de su equipo y no pudo hacerlo por errores insólitos.
Minutos más tarde, el Xeneize consiguió el 1-0 a través de un gol en contra de Tomás Bottari, tras un intento de pase de Leandro Paredes, lo que alivió la tensión en el Malvinas Argentinas teniendo en cuenta todos los partidos que el equipo de Miguel Ángel Russo lleva sin ganar.
Cavani erró un gol increíble ante Independiente Rivadavia y continúa con su mala racha en Boca
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario