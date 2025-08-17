Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Boca

La principal carta ofensiva será Sebastián Villa, ex Boca, quien se reencontrará con su antiguo club. Con el apoyo de su gente, Independiente Rivadavia intentará replicar la intensidad mostrada en Mendoza y sorprender a uno de los grandes del fútbol argentino.

Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Boca

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado o Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre, Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Boca por el Torneo Clausura

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.