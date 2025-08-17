La bandera para los jugadores que apareció en el hotel: "La camiseta de Boca se tiene que transpirar"

El mensaje corresponde a la parte más suave de una reconocida canción de La Doce, que en su versión completa continúa de manera más dura: “Y si no, no se la pongan, ¡váyanse, no roben más!”. La bandera no llevaba firma, por lo que no se pudo determinar de qué sector surgió la iniciativa. Sin embargo, no estuvo sola. A pocos metros apareció otro pasacalles con un texto más directo, sin relación con cantos de la tribuna: “Están en Boca, respeten la camiseta y a su gente”.