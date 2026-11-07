El gol que no fue: así anularon el 1-0 de Miguel Merentiel para Boca ante Defensa y Justicia

Boca Juniors estuvo a centímetros de abrir el marcador frente a Defensa y Justicia en la Bombonera, en un partido determinante para la definición de la Tabla Anual. Sobre el cierre del primer tiempo, Miguel Merentiel convirtió lo que parecía ser el 1-0 para el Xeneize, pero el festejo quedó interrumpido por una decisión arbitral.