El gol que no fue: así anularon el 1-0 de Miguel Merentiel para Boca ante Defensa y Justicia
Miguel Merentiel había definido ante el Halcón, pero el asistente levantó la bandera y la tecnología confirmó su posición adelantada.
Boca Juniors estuvo a centímetros de abrir el marcador frente a Defensa y Justicia en la Bombonera, en un partido determinante para la definición de la Tabla Anual. Sobre el cierre del primer tiempo, Miguel Merentiel convirtió lo que parecía ser el 1-0 para el Xeneize, pero el festejo quedó interrumpido por una decisión arbitral.
La jugada comenzó con una habilitación que encontró al delantero uruguayo lanzado en velocidad. Merentiel quedó mano a mano con el arquero Matías Borgogno, lo eludió y definió con el arco a su disposición. Sin embargo, el asistente Sebastián Raineri levantó el banderín y señaló posición adelantada.
El VAR confirmó el offside
Ante la cercanía de la acción, el árbitro Sebastián Zunino aguardó la revisión del VAR para determinar si el tanto debía ser convalidado. Después del chequeo, la tecnología confirmó que Merentiel había partido unos milímetros adelantado y el gol fue correctamente anulado.
La secuencia también dejó una curiosa imagen: mientras esperaba la decisión, el atacante se acercó a un alcanzapelotas y le preguntó si estaba en posición adelantada. Incluso Sebastián Villa se aproximó para sumarse a un festejo que finalmente nunca pudo concretarse.
De esta manera, Boca se quedó sin la posibilidad de ponerse en ventaja en un encuentro clave para sus aspiraciones en la Tabla Anual. Al término de la primera etapa, el Xeneize y Defensa y Justicia igualaban sin goles.
Formaciones de Boca vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura - Zona A
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Manuel Gutiérrez; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
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