Así fue el agónico gol de Enner Valencia para que Boca se quede con el título de la tabla anual

La Bombonera pasó de la impaciencia al delirio en cuestión de segundos. Boca Juniors buscó durante todo el partido el gol que le permitiera quedarse con los tres puntos frente a Defensa y Justicia, pero tuvo que esperar hasta la última jugada para conseguirlo. Cuando el empate sin goles parecía inevitable, Enner Valencia apareció en el área y desató un festejo inolvidable.