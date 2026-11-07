Así fue el agónico gol de Enner Valencia para que Boca se quede con el título de la tabla anual
Cuando el empate parecía sentenciado, el ecuatoriano apareció en el tiempo agregado y convirtió el tanto que le dio al Xeneize una victoria clave para quedarse con la cima de la Tabla Anual.
La Bombonera pasó de la impaciencia al delirio en cuestión de segundos. Boca Juniors buscó durante todo el partido el gol que le permitiera quedarse con los tres puntos frente a Defensa y Justicia, pero tuvo que esperar hasta la última jugada para conseguirlo. Cuando el empate sin goles parecía inevitable, Enner Valencia apareció en el área y desató un festejo inolvidable.
El delantero ecuatoriano fue el encargado de romper el cero en el tiempo agregado, después de una jugada que encontró a la defensa visitante intentando despejar el peligro. La pelota quedó boyando dentro del área y Valencia no perdonó: con el arco a su disposición, empujó la pelota para establecer el 1-0 definitivo.
El tanto llegó en el momento de mayor tensión de la noche. Los minutos pasaban, Boca no encontraba los caminos y la resistencia de Defensa y Justicia, sumada a las intervenciones del arquero Matías Borgogno, alimentaba la preocupación de los hinchas.
Un grito que valió un título
La conquista tuvo un valor enorme para el equipo de Rodolfo Arruabarrena, que necesitaba ganar para asegurarse el primer puesto de la tabla anual y no depender de otros resultados.
Rosario Central ya había conseguido su victoria por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto y aguardaba una caída del Xeneize para quedarse con el liderazgo. Sin embargo, la aparición agónica de Valencia cambió por completo el desenlace de la definición y ya hay nuevo campeón de la Tabla anual.
Con el triunfo por 1-0, Boca terminó un punto por encima del Canalla y se quedó con el primer lugar de la clasificación acumulada. Un gol sobre la hora que no solamente le permitió ganar un partido sufrido, sino también desatar una celebración multitudinaria en la Bombonera, sumado a consolidar el buen momento que atraviesan futbolísticamente.
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