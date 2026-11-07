Así fue el recibimiento de los hinchas de Boca para la definición ante Defensa y Justicia

Mientras tanto, Argentinos Juniors enfrenta a Huracán y Rosario Central recibe a Estudiantes de Río Cuarto. Los tres encuentros comenzaron en simultáneo y mantienen en vilo a sus respectivos hinchas.

Con ese escenario, la Bombonera ofreció una nueva demostración de fidelidad y pasión. El equipo tiene una definición por delante y sus hinchas hicieron su parte con un recibimiento que estuvo a la altura de las expectativas.

Formaciones de Boca vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura - Zona A