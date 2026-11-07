Así fue el recibimiento de los hinchas de Boca para la definición ante Defensa y Justicia
En una jornada decisiva para la tabla anual, los simpatizantes del Xeneize protagonizaron una impresionante bienvenida para el equipo en La Bombonera.
En la previa del partido frente a Defensa y Justicia, los hinchas de Boca protagonizaron un recibimiento impactante para acompañar al equipo en un encuentro que podía significar una nueva consagración.
La expectativa era enorme. Con la posibilidad de quedarse con el primer puesto de la Tabla Anual 2026, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena salió al campo de juego acompañado por el aliento de miles de simpatizantes que colmaron las tribunas y prepararon una bienvenida a la altura de la definición.
El clima de fiesta se hizo sentir desde antes del inicio del encuentro. Los hinchas desplegaron todo su fervor en las tribunas y transformaron el ingreso del equipo en una postal que rápidamente se destacó en las redes sociales.
El recibimiento se dio en una jornada especial para el Xeneize, que llega como uno de los principales candidatos a quedarse con el título de la Tabla Anual. Con 60 puntos, comparte la cima con Argentinos Juniors, aunque cuenta con una diferencia de gol ampliamente favorable (+22 contra +12). Rosario Central, con 59 unidades, también mantiene chances de quedarse con el primer lugar.
Por ese motivo, el partido ante el Halcón no es uno más para Boca. Una victoria le permitiría encaminar la consagración y cerrar la etapa regular con un premio a la regularidad durante toda la temporada.
Mientras tanto, Argentinos Juniors enfrenta a Huracán y Rosario Central recibe a Estudiantes de Río Cuarto. Los tres encuentros comenzaron en simultáneo y mantienen en vilo a sus respectivos hinchas.
Con ese escenario, la Bombonera ofreció una nueva demostración de fidelidad y pasión. El equipo tiene una definición por delante y sus hinchas hicieron su parte con un recibimiento que estuvo a la altura de las expectativas.
Formaciones de Boca vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura - Zona A
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Manuel Gutiérrez; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
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