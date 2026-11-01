Boca se quedó con un Superclásico lleno de polémicas contra un River que sufrió dos expulsiones

Cómo llegan Boca y River
El "Xeneize" atraviesa un gran presente y buscará aprovechar la localía para quedarse con una victoria que le permita consolidarse en la pelea por el campeonato. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de vencer a Independiente y lidera la Tabla Anual con 57 puntos, además de ubicarse segundo en la Zona A.
Por su parte, el "Millonario", conducido por Leonardo Ponzio, intentará dar el golpe en La Bombonera para mejorar su posición en el torneo y seguir en carrera por la clasificación a la Copa Libertadores 2027. River llega tras derrotar a Racing y ocupa el sexto puesto de la Zona B del Clausura, mientras que se encuentra séptimo en la Tabla Anual, con 52 unidades.
En cuanto al historial general, Boca y River disputaron 266 partidos oficiales, con 94 victorias para el "Xeneize", 88 para el conjunto de Núñez y 84 empates. El último enfrentamiento se produjo el 19 de abril de 2026, por el Torneo Apertura, cuando el club de La Ribera se impuso por 1-0 en el estadio Monumental con un gol de penal de Leandro Paredes.
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