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Boca se quedó con un Superclásico lleno de polémicas contra un River que sufrió dos expulsiones

Boca le ganó a River en un Superclásico lleno de polémicas

Boca le ganó a River en un Superclásico lleno de polémicas
Boca y River en el nuevo Superclásico del fútbol argentino.

Boca y River en el nuevo Superclásico del fútbol argentino.
Boca y River

Boca y River, cara a cara en La Bombonera. 
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El "Xeneize" se impuso 1-0 con el tanto de Di Lollo, en un partido repleto de polémicas y con un "Millonario" que terminó con dos menos.

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Boca venció 1-0 este domingo a River en la Bombonera, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, que contó con todo tipo de polémicas y condimentos y que dejó el cierre de la fase de grupos del Torneo Clausura 2026 más caliente que nunca.

El encuentro contó con el arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que Silvio Trucco estuvo a cargo del VAR. Y ambos fueron muy protagonistas, ya que apenas en ocho minutos intervino la tecnología para llevar al árbitro y que expulse a Lucas Martínez Quarta por una jugada de posición manifestia de gol.

Un rato después, antes de la media hora de juego, llegó el único tanto del partido en la cabeza de Lautaro Di Lollo, luego de un tiro de esquina de Sebastián Villa.

Las polémicas y los reclamos "millonarios" siguieron en el complemento, con la expulsión de Gonzalo Montiel por una jugada muy similar a otra de Lautaro Blanco en la que solo vio la amarilla. Y hubo un posible penal a Nicolás Otamendi que el VAR no revisó.

Boca, con esta victoria, quedó a un paso de coronarse campeón de la Tabla Anual y quedó segundo en su zona, a 3 unidades del líder Instituto. River, en tanto, cayó en el octavo puesto pensando en las copas internacionales, ya casi afuera de la próxima Copa Libertadores.

Minuto a minuto del Superclásico Boca vs. River

Final en la Bombonera: Boca le ganó a River en un Superclásico lleno de polémicas

El "Millonario" terminó con dos menos por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, y el "Xeneize" se impuso 1-0 con el tanto de Lautaro Di Lollo en el primer tiempo.

El palo le niega el segundo a Boca

Mientras River juega con dos menos, el "Xeneize" tuvo una clarísima para liquidarlo.

Expulsado Montiel en River

El defensor le entró fuerte abajo a Lautaro Blanco y fue expulsado con roja directa.

Picante Superclásico: amonestado Valencia por un golpe a Otamendi

El ecuatoriano ingresó y en la primera jugada lo fue a buscar al capitán de River.

Salen Almada y Andrada, por Driussi y Meza

Los volantes, de flojos partidos, fueron reemplazados en busca de más poder ofensivo.

Reemplazado el pibe Flores en Boca

Leonel Flores, de discreto partido, fue reemplazo por Alan Velasco.

Amonestado Blanco por una dura entrada a Andrada

El lateral le entró con todo y los jugadores de River pidieron roja.

Arrancó el segundo tiempo en la Bombonera

Boca le gana 1-0 a River que juega con 10.

Cambio en River: adentro Lautaro Pereyra

El habilidoso joven ingresa por Lucas Silva.

Final del primer tiempo en la Bombonera

Boca le gana 1-0 a River, que juega con 10 desde los 8 minutos del primer tiempo.

Primer encontronazo de Acuña con Paredes

El defensor de River empujó al capitán de Boca y fue amonestado.

De cabeza, Di Lollo pone el 1-0 de Boca

Con centro de Villa y cabezazo de Di Lollo, Boca le gana 1-0 a River en la Bombonera.

Lucas Beltrán dejó la cancha por Lautaro Rivero

Ponzio se vio obligado a cambiar por la expulsión de Lucas Martínez Quarta.

Expulsado Lucas Martínez Quarta en 8 minutos de juego

Chequean posible roja para Lucas Martínez Quarta a los 8 minutos

El defensor cortó un avance y podría ser expulsado por evitar una posición manifiesta de gol

Los equipos a la cancha para el nuevo Superclásico del fútbol argentino

Con Otamendi de un lado y Paredes del otro, salen los equipos a la cancha en un marco impresionante.

Formaciones de Boca vs. River por el Torneo Clausura - Interzonal

  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Cómo llegan Boca y River

El "Xeneize" atraviesa un gran presente y buscará aprovechar la localía para quedarse con una victoria que le permita consolidarse en la pelea por el campeonato. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de vencer a Independiente y lidera la Tabla Anual con 57 puntos, además de ubicarse segundo en la Zona A.

Por su parte, el "Millonario", conducido por Leonardo Ponzio, intentará dar el golpe en La Bombonera para mejorar su posición en el torneo y seguir en carrera por la clasificación a la Copa Libertadores 2027. River llega tras derrotar a Racing y ocupa el sexto puesto de la Zona B del Clausura, mientras que se encuentra séptimo en la Tabla Anual, con 52 unidades.

En cuanto al historial general, Boca y River disputaron 266 partidos oficiales, con 94 victorias para el "Xeneize", 88 para el conjunto de Núñez y 84 empates. El último enfrentamiento se produjo el 19 de abril de 2026, por el Torneo Apertura, cuando el club de La Ribera se impuso por 1-0 en el estadio Monumental con un gol de penal de Leandro Paredes.

Horario y televisación

  • Hora: 15:00.

  • Estadio: La Bombonera.

  • Árbitro: Nicolás Ramírez.

  • VAR: Silvio Trucco.

  • TV: ESPN Premium y TNT Sports.

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