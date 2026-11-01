Así fue el gol de Lautaro Di Lollo para el 1-0 de Boca ante River en el Superclásico
Con el "Millonario" jugando con 10, el "Xeneize" logró romper el cero en el marcador a través de una pelota parada.
Boca se puso en ventaja ante River en una nueva edición del Superclásico, con un gol de Lautaro Di Lollo de cabeza. Antes de que se cumpliera la primera media hora de juego en La Bombonera, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena logró romper el cero a través de la vía aérea.
A los 26 minutos del primer tiempo, tras un preciso tiro de esquina ejecutado desde el sector derecho por Sebastián Villa, el marcador central Lautaro Di Lollo se impuso con autoridad en lo alto del área visitante.
El central le ganó en el salto a Lautaro Rivero, impactó la pelota con un frentazo limpio y cruzado y dejó sin respuestas al arquero Santiago Beltrán para desatar la locura de todo el estadio xeneize.
Con este tanto, Di Lollo firma su primer grito en un Superclásico y ratifica el gran momento del conjunto de La Ribera, que con el 1-0 parcial escala a lo más alto en la pelea por el Torneo Clausura.
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