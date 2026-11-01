Polémica en la Bombonera: el posible penal a Nicolás Otamendi contra Boca que no revisó el VAR

En un trámite envuelto en máxima tensión, fricción y fallos arbitrales en el ojo de la tormenta, Boca derrotó 1-0 a River en La Bombonera en una nueva edición del Superclásico que tuvo un sinfín de polémicas y hasta un posible penal a Nicolás Otamendi que Nicolás Ramírez no sancionó ni revisó en el VAR.