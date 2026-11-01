Gonzalo Montiel, expulsado y otra polémica: ¿fue una jugada "gemela" a la de Lautaro Blanco?
El futbolista de River recibió la roja directa, pero un rato antes Nicolás Ramírez no revisó una muy jugada similar favorable al "Millonario".
El clásico en La Bombonera sumó un nuevo capítulo de máxima tensión y controversia arbitral. En el segundo tiempo, Gonzalo Montiel fue expulsado con roja directa tras propinarle una dura entrada al lateral "xeneize" Lautaro Blanco, dejando a River con nueve futbolistas tras la tempranera expulsión de Lucas Martínez Quarta.
La decisión del árbitro desató un fuerte reclamo de todo el banco visitante y de los jugadores del "Millonario", no solo por la severidad del fallo, sino por un aparente criterio dispar en jugadas de idéntica gravedad.
La jugada de la discordia: la falta previa de Lautaro Blanco que no fue revisada
La gran indignación de la delegación de Núñez se originó en una maniobra ocurrida apenas un rato antes sobre el césped de La Bombonera. En esa acción, el propio Lautaro Blanco le había cometido una infracción sumamente similar a Tobías Andrada, clavándole los tapones en una disputa de pelota al límite.
Sin embargo, en aquella oportunidad, la sanción del juez principal fue de simple tarjeta amarilla para el hombre de Boca, sin que el VAR llamara para revisar la jugada ni sugiriera una posible expulsión.
Minutos después, ante una entrada casi idéntica de Montiel sobre Blanco, el criterio fue diametralmente opuesto: roja directa sin atenuantes. Esta diferencia en la vara arbitral encendió la furia de los dirigidos por Leonardo Ponzio, que debieron afrontar el tramo final del Superclásico condicionados y con dos hombres menos en cancha.
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