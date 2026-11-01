Gonzalo Montiel, expulsado y otra polémica: ¿fue una jugada "gemela" a la de Lautaro Blanco?

La roja para Gonzalo Montiel. River juega con 9. pic.twitter.com/T3HJ8O6Onr — minutouno (@minutounocom) November 1, 2026

La jugada de la discordia: la falta previa de Lautaro Blanco que no fue revisada

La gran indignación de la delegación de Núñez se originó en una maniobra ocurrida apenas un rato antes sobre el césped de La Bombonera. En esa acción, el propio Lautaro Blanco le había cometido una infracción sumamente similar a Tobías Andrada, clavándole los tapones en una disputa de pelota al límite.