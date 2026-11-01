El picante gesto de Gonzalo Montiel tras ser expulsado en el Superclásico

Así, la expulsión del lateral terminó sumando otro episodio de provocaciones y tensión a un Superclásico que tuvo varias polémicas y dos tarjetas rojas para el conjunto de Núñez.

La expulsión de Montiel se sumó a la que había sufrido Lucas Martínez Quarta a los ocho minutos del primer tiempo, cuando el defensor vio la roja por una infracción sobre Miguel Merentiel. De esta manera, River terminó con nueve futbolistas en un Superclásico que se le hizo cuesta arriba desde muy temprano y en el que las decisiones arbitrales marcaron buena parte del desarrollo.

La primera tarjeta roja había obligado al cuerpo técnico de Leonardo Ponzio, entrenador interino del Millonario, a modificar rápidamente el esquema y sacrificar a Lucas Beltrán para permitir el ingreso de Lautaro Rivero. Con la segunda expulsión, el equipo de Núñez volvió a quedar condicionado y Montiel, pese a tener que abandonar el partido, encontró la manera de protagonizar una última escena frente a los hinchas de Boca.