El picante gesto de Gonzalo Montiel tras ser expulsado en el Superclásico
Tras ver la roja por una dura falta contra Lautaro Blanco, el defensor abandonó la cancha con una provocación hacia los Xeneizes que no pasó inadvertida.
El Superclásico tuvo otro momento de máxima tensión a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando Gonzalo Montiel recibió la tarjeta roja por una dura infracción contra Lautaro Blanco. De esta manera, River sufrió su segunda expulsión de la tarde y quedó con nueve futbolistas en la Bombonera.
La decisión de Nicolás Ramírez generó fuertes reclamos por parte del defensor, quien consideraba injusta la sanción. Sin embargo, más allá de las protestas, lo que terminó llamando la atención fue su particular salida del campo de juego.
Montiel demoró varios minutos en abandonar la cancha y eligió retirarse por el arco de la tribuna de La 12, escoltado por personal policial. Durante ese recorrido, protagonizó un gesto provocador dirigido a los hinchas de Boca.
El gesto de Gonzalo Montiel a los hinchas de Boca
Con una sonrisa y utilizando sus dedos, el campeón del mundo les recordó a los simpatizantes xeneizes que había dado la vuelta olímpica en esa cancha. "Yo di la vuelta contra ustedes", fue el mensaje que transmitió mientras se dirigía hacia el vestuario.
Pero no fue la única imagen que dejó su salida. Las cámaras de la transmisión también captaron a Álvaro Montero, arquero colombiano de River, despidiéndolo con un gesto de "chau" con la mano mientras Montiel pasaba por el área que defendía.
Así, la expulsión del lateral terminó sumando otro episodio de provocaciones y tensión a un Superclásico que tuvo varias polémicas y dos tarjetas rojas para el conjunto de Núñez.
La expulsión de Montiel se sumó a la que había sufrido Lucas Martínez Quarta a los ocho minutos del primer tiempo, cuando el defensor vio la roja por una infracción sobre Miguel Merentiel. De esta manera, River terminó con nueve futbolistas en un Superclásico que se le hizo cuesta arriba desde muy temprano y en el que las decisiones arbitrales marcaron buena parte del desarrollo.
La primera tarjeta roja había obligado al cuerpo técnico de Leonardo Ponzio, entrenador interino del Millonario, a modificar rápidamente el esquema y sacrificar a Lucas Beltrán para permitir el ingreso de Lautaro Rivero. Con la segunda expulsión, el equipo de Núñez volvió a quedar condicionado y Montiel, pese a tener que abandonar el partido, encontró la manera de protagonizar una última escena frente a los hinchas de Boca.
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