"Que nos digan a quién van a dar como campeón y ni competimos": Nicolás Otamendi estalló contra el arbitraje

"Yo creo que no se midió con la misma vara la doble amarilla de Paredes, el penal que me hicieron que ni siquiera fue analizado, la amarilla a Blanco y la roja a Montiel", detalló el zaguero, haciendo mención a la jugada donde el árbitro dejó seguir una clara infracción que pudo significar el empate y la expulsión de Lautaro Di Lollo.

La dura crítica al fútbol argentino y el cruce con la prensa

La temperatura de la conferencia improvisada subió aún más cuando Otamendi apuntó contra la estructura dirigencial y arbitral del certamen local, dejando en claro su malestar por lo que considera un torneo deslucido.

"El fútbol argentino está cada vez... no le dan el prestigio que debería, creo que se está arruinando. Te da bronca, porque no nos dejan competir con la misma vara siempre. Te da mucha bronca. Que el próximo torneo nos digan a quién van a dar como campeón y ni competimos", sentenció sin filtros.

En esa misma línea, el defensor se refirió al esfuerzo de los hinchas y protagonizó un cruce picante con un cronista que le señaló la falta de remates al arco por parte del equipo de Núñez.

"No queremos que el árbitro sea el protagonista, sino los jugadores. Te da bronca porque [los hinchas] pagan un abono para apoyarnos y no devolverle con una victoria... El Superclásico es un partido aparte y hoy no nos dejaron competir", remarcó.

Ante el comentario sobre la escasez de llegadas de River, Otamendi retrucó tajante: "¿Y Boca, con dos jugadores más, cuántas veces pateó al arco?".