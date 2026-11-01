"Que nos digan a quién van a dar como campeón y ni competimos": Nicolás Otamendi estalló contra el arbitraje
El capitán de River declaró sin casette tras la derrota ante Boca y enumeró una por una las polémicas que asegura sufrió su equipo.
La bronca en River tras la derrota 1-0 en La Bombonera no tardó en trasladarse a la zona mixta, donde Nicolás Otamendi alzó la voz con extrema dureza, apuntado directamente contra el arbitraje de Nicolás Ramírez y las intervenciones del VAR, enumerando todas las polémicas.
El capitán y referente del "Millonario" fulminó el desempeño arbitral, cuestionó la disparidad de criterios en las jugadas claves del partido, denunció que el equipo fue condicionado desde el inicio y lanzó una frase lapidaria sobre el presente del fútbol argentino.
Lejos de esquivar las preguntas, el defensor central analizó el desarrollo del juego condicionado por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.
"El árbitro tiene que estar capacitado para un Superclásico. Hoy no se midió con la misma vara en diferentes jugadas, en amarillas y rojas, y fuimos condicionados. Creo que tampoco Boca nos jugó como para decir que fueron mejores. Obvio que con dos jugadores más, la tenencia va a ser más", disparó Otamendi de entrada.
Nicolás Otamendi: criterios dispares y el reclamo por el penal no sancionado
El referente de la Selección Argentina puso el foco en la falta de equidad en las sanciones disciplinarias y en la inexplicable omisión del VAR en jugadas determinantes para el resultado, como el claro agarrón que sufrió dentro del área en el complemento.
"Yo creo que no se midió con la misma vara la doble amarilla de Paredes, el penal que me hicieron que ni siquiera fue analizado, la amarilla a Blanco y la roja a Montiel", detalló el zaguero, haciendo mención a la jugada donde el árbitro dejó seguir una clara infracción que pudo significar el empate y la expulsión de Lautaro Di Lollo.
La dura crítica al fútbol argentino y el cruce con la prensa
La temperatura de la conferencia improvisada subió aún más cuando Otamendi apuntó contra la estructura dirigencial y arbitral del certamen local, dejando en claro su malestar por lo que considera un torneo deslucido.
"El fútbol argentino está cada vez... no le dan el prestigio que debería, creo que se está arruinando. Te da bronca, porque no nos dejan competir con la misma vara siempre. Te da mucha bronca. Que el próximo torneo nos digan a quién van a dar como campeón y ni competimos", sentenció sin filtros.
En esa misma línea, el defensor se refirió al esfuerzo de los hinchas y protagonizó un cruce picante con un cronista que le señaló la falta de remates al arco por parte del equipo de Núñez.
"No queremos que el árbitro sea el protagonista, sino los jugadores. Te da bronca porque [los hinchas] pagan un abono para apoyarnos y no devolverle con una victoria... El Superclásico es un partido aparte y hoy no nos dejaron competir", remarcó.
Ante el comentario sobre la escasez de llegadas de River, Otamendi retrucó tajante: "¿Y Boca, con dos jugadores más, cuántas veces pateó al arco?".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario