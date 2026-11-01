Leonardo Ponzio explotó tras el Superclásico: "El VAR interfiere solo en contra nuestro"

"La jugada de Blanco y de Montiel fueron del árbitro. Como una nos perjudicaba, no participó el VAR. No quiero que me den ni que me quiten. Pero en la vida hay que tener valores, porque si actuás para hacer el mal, tu familia te está mirando. No me gustaría que suceda lo que ven ustedes... o que sean parciales para todos", sentenció con visible bronca.

El mensaje para la gente de River

Pese a la derrota y el clima enrarecido por el arbitraje, Ponzio cerró su intervención dirigiéndose directamente al hincha del "Millonario", pidiéndole unión y carácter para afrontar lo que viene.

"El mensaje para el hincha de River es que nos hagamos saber quiénes somos. Hay un mensaje detrás de todo esto. Al hincha decirle que respete su historia y se haga sentir, y nosotros responderemos desde adentro", concluyó el director técnico.