Leonardo Ponzio explotó tras el Superclásico: "El VAR interfiere solo en contra nuestro"
El DT se descargó con un fuerte mensaje sobre "los valores", luego de mostrarse molesto por el arbitraje y las intervenciones del VAR.
La derrota de River en el Superclásico dejó un tendal de polémicas y un malestar profundo en Núñez por las decisiones del cuerpo arbitral y la omisión del VAR en jugadas determinantes. Tras el 1-0 en La Bombonera, Leonardo Ponzio rompió el silencio en conferencia de prensa y apuntó con extrema dureza contra el arbitraje.
En concreto, el entrenador "millonario", se despachó con un duro descargo, exigiendo imparcialidad y dejando un mensaje contundente sobre los valores y el rol de la tecnología.
El DT, que debió reorganizar al equipo tras jugar la mayor parte del partido en inferioridad numérica, fue contundente respecto al impacto que tuvieron las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel en el desarrollo del juego.
"Pudimos hacer poco de lo que vinimos a hacer. Quedarse con uno menos marca la tendencia del partido. Todo lo que pasó, que fue parte del arbitraje y el VAR, vuelve a reiterarse que interfieren o en contra nuestro o no interfiere. Si van a participar, que sean en conjunto y que se tomen la misma interpretación", arrancó Ponzio, haciendo alusión directa a la severidad con Montiel y la permisividad con Lautaro Blanco.
Criterios dispares y duras frases de Leonardo Ponzio sobre los valores
La mayor indignación del DT radicó en la diferencia de vara para medir infracciones de idéntica gravedad —como la roja directa a Montiel por una plancha tras la omisión de sanción similar a Blanco minutos antes— y la falta de intervención del VAR en el penal no cobrado a Nicolás Otamendi.
"La jugada de Blanco y de Montiel fueron del árbitro. Como una nos perjudicaba, no participó el VAR. No quiero que me den ni que me quiten. Pero en la vida hay que tener valores, porque si actuás para hacer el mal, tu familia te está mirando. No me gustaría que suceda lo que ven ustedes... o que sean parciales para todos", sentenció con visible bronca.
El mensaje para la gente de River
Pese a la derrota y el clima enrarecido por el arbitraje, Ponzio cerró su intervención dirigiéndose directamente al hincha del "Millonario", pidiéndole unión y carácter para afrontar lo que viene.
"El mensaje para el hincha de River es que nos hagamos saber quiénes somos. Hay un mensaje detrás de todo esto. Al hincha decirle que respete su historia y se haga sentir, y nosotros responderemos desde adentro", concluyó el director técnico.
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