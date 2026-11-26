Leandro Paredes

El capitán tuvo una participación más dosificada durante el último mes. Por diferentes molestias, solamente completó un encuentro en noviembre: el triunfo ante Independiente Rivadavia. Pese a los inconvenientes físicos y al episodio de baja presión que sufrió durante la definición en Colombia, su presencia sigue siendo fundamental para el funcionamiento del equipo.

Milton Delgado

El volante también arrastra una importante cantidad de minutos. Ante Independiente Rivadavia debió abandonar el campo por una molestia en la rodilla, producto de un golpe. Aunque todavía no había un parte médico, la primera impresión apuntaba a una salida por precaución. Tomás Belmonte aparece como una alternativa para reemplazarlo.

Miguel Merentiel

La Bestia continúa siendo una de las principales referencias ofensivas del equipo. Marcó en la final de la Sudamericana y también convirtió ante Independiente Rivadavia. Sin embargo, el regreso de Adam Bareiro le suma competencia por el puesto.

Leandro Lozano

El lateral uruguayo disputó todos los minutos posibles durante noviembre. Además, aportó un gol frente a Banfield y una asistencia contra Independiente Rivadavia. Ante la falta de una alternativa que ofrezca las mismas garantías por derecha, su continuidad en buenas condiciones resulta importante para el cuerpo técnico.

Sebastián Villa

El colombiano se consolidó como una pieza fundamental del ataque. Fue determinante en la semifinal de la Copa Argentina y en la final de la Sudamericana. Participó en 27 de los 30 partidos del ciclo Arruabarrena y actualmente parece tener un lugar asegurado entre los titulares.