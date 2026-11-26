Boca sigue acumulando desgaste físico: quiénes son los jugadores con más minutos
El Xeneize atraviesa un tramo decisivo de la temporada con un calendario exigente y varios futbolistas que acumulan una importante cantidad de minutos.
Boca no detiene su marcha. Después de vencer a Independiente Rivadavia por 2-0 y clasificarse a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, el equipo de Rodolfo Arruabarrena se prepara para una seguidilla determinante: este fin de semana enfrentará a Gimnasia y el miércoles 2 de diciembre disputará la final de la Copa Argentina ante Platense.
El exigente recorrido de las últimas semanas, que incluyó la consagración en la Copa Sudamericana en Barranquilla, dejó a varios integrantes del plantel con una elevada carga física. Si bien los propios futbolistas manifiestan su intención de continuar en cancha, el entrenador deberá evaluar quiénes están en condiciones de sostener el ritmo.
La carga de minutos en Boca en el semestre, jugador por jugador
Lautaro Blanco
Es el futbolista de campo con mayor participación del plantel. Disputó 28 encuentros y completó los 90 minutos en 25 de ellos. Acumula 2.384 minutos bajo la conducción de Arruabarrena, una cifra que incluso supera la de Álvaro Montero. Descansó en la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, pero llegó con lo justo a la definición frente a Atlético Mineiro.
Santiago Ascacibar
El mediocampista aparece inmediatamente detrás de Blanco entre los jugadores de campo. Llegó exigido a los compromisos contra Banfield y Atlético Mineiro, partidos en los que además consiguió marcar. Frente a Independiente Rivadavia tuvo la posibilidad de descansar y recuperar energías.
Lautaro Di Lollo
El defensor completó todos los minutos de Boca durante noviembre. Fue titular ante River, Defensa y Justicia, Banfield, Atlético Mineiro e Independiente Rivadavia. Su compañero Facundo Herrera también tuvo una participación importante, aunque no disputó el segundo tiempo del Superclásico por decisión táctica.
Leandro Paredes
El capitán tuvo una participación más dosificada durante el último mes. Por diferentes molestias, solamente completó un encuentro en noviembre: el triunfo ante Independiente Rivadavia. Pese a los inconvenientes físicos y al episodio de baja presión que sufrió durante la definición en Colombia, su presencia sigue siendo fundamental para el funcionamiento del equipo.
Milton Delgado
El volante también arrastra una importante cantidad de minutos. Ante Independiente Rivadavia debió abandonar el campo por una molestia en la rodilla, producto de un golpe. Aunque todavía no había un parte médico, la primera impresión apuntaba a una salida por precaución. Tomás Belmonte aparece como una alternativa para reemplazarlo.
Miguel Merentiel
La Bestia continúa siendo una de las principales referencias ofensivas del equipo. Marcó en la final de la Sudamericana y también convirtió ante Independiente Rivadavia. Sin embargo, el regreso de Adam Bareiro le suma competencia por el puesto.
Leandro Lozano
El lateral uruguayo disputó todos los minutos posibles durante noviembre. Además, aportó un gol frente a Banfield y una asistencia contra Independiente Rivadavia. Ante la falta de una alternativa que ofrezca las mismas garantías por derecha, su continuidad en buenas condiciones resulta importante para el cuerpo técnico.
Sebastián Villa
El colombiano se consolidó como una pieza fundamental del ataque. Fue determinante en la semifinal de la Copa Argentina y en la final de la Sudamericana. Participó en 27 de los 30 partidos del ciclo Arruabarrena y actualmente parece tener un lugar asegurado entre los titulares.
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