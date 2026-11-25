Preocupación en Boca: el llanto de Williams Alarcón tras pedir el cambio por lesión
El mediocampista chileno de Boca, que había ingresado en el primer tiempo por Milton Delgado, debió salir entre lágrimas en el arranque del complemento.
La alegría de Boca Juniors en La Bombonera tuvo una cuota de preocupación por las bajas físicas en el mediocampo, protagonizadas principalmente por Williams Alarcón, quien abandonó el campo de juego entre lágrimas tras pedir el cambio por una lesión muscular en la zona del aductor.
El mediocampista chileno había ingresado previamente en reemplazo de Milton Delgado —también retirado por un golpe en la rodilla—, pero apenas pudo mantenerse unos minutos en cancha antes de caer tendido al césped y cederle su lugar a Alan Velasco.
Cómo fue la lesión de Alarcón y qué dicen los primeros diagnósticos
La acción que encendió las alarmas del cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena ocurrió sin que mediara infracción ni choque alguno con un rival:
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Dolor súbito y salida entre lágrimas: en pleno desarrollo del encuentro, el árbitro Luis Lobo Medina debió detener las acciones al advertir que el exjugador de Huracán había quedado en cuclillas, inmóvil y con la cabeza apoyada sobre el césped. Al comprender de inmediato que no podía continuar, Alarcón se marchó de la cancha cubriéndose el rostro con su camiseta, visiblemente conmovido, y permaneció en el fondo del banco de suplentes hasta el pitazo final.
Posible desgarro en el aductor: si bien en un primer momento se temió por una afección en la rodilla, los primeros reportes médicos descartaron esa posibilidad y apuntan a un desgarro en uno de sus aductores, diagnóstico que deberá ser confirmado mediante estudios clínicos en las próximas horas para determinar los plazos de recuperación.
Un regreso amargo tras un mes y medio sin sumar minutos
La molestia física representa un duro golpe anímico para Williams Alarcón, ya que el duelo por los octavos de final del Torneo Clausura marcaba su vuelta oficial a la actividad luego de una extensa inactividad:
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Siete partidos afuera de las canchas: el mediocampista chileno no jugaba desde el pasado 13 de octubre, cuando fue titular y salió reemplazado a los 13 minutos del segundo tiempo en el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama.
Sin lugar en la rotación del Vasco: tras aquel compromiso continental transcurrieron siete partidos consecutivos en los que, pese a estar disponible en varias convocatorias, Rodolfo Arruabarrena optó por otras variantes para conformar la mitad de la cancha xeneize.
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