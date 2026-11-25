Imputan a periodista por la muerte de un policía y levantan su histórico programa de televisión
Se trata de Romildo Lavia Rachz, responsable de El Impenetrable TV, con 15 años en el aire. Se lo sindica como responsable de la muerte del sargento primero Juan José Sandoval.
La muerte del sargento primero Juan José Sandoval, ocurrida tras ser atropellado durante un operativo vial en cercanías de Juan José Castelli, en el Chaco, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo judicial que modificó el rumbo inicial de la investigación.
En concreto, fue liberado el hombre que había sido señalado como responsable tras el hecho y detenido e imputado un reconocido periodista de la televisión chaqueña, Romildo Lavia Rachz, y la emisora que emitía su programa, El Impenetrable TV, decidió suspender las emisiones hasta tanto se expida definitivamente la Justicia.
Según se informó, el histórico ciclo televisivo coproducido por Canal 9 del Chaco y Lavia Rachz llevaba más de 15 años ininterrumpidos como parte de la programación de los sábados al mediodía, habiendo sido premiado cinco veces con el Martín Fierro
El trágico hecho donde murió el policía chaqueño
El hecho ocurrió cerca de las 4:45 de la madrugada del domingo pasado sobre la Ruta Provincial 9, en el acceso al paraje 4 de Febrero, donde Juan José Sandoval prestaba servicio en un control de tránsito vinculado al Festival de la Chacarera del Monte cuando fue embestido por un vehículo.
Gravemente herido, fue trasladado al Hospital Bicentenario de Castelli, donde falleció horas después como consecuencia de las lesiones sufridas. En un principio, la investigación se centró en el conductor de una camioneta Volkswagen Amarok que fue interceptado poco después del hecho y que registró alcoholemia positiva.
Sin embargo, las pericias posteriores llevaron a la fiscalía a descartar su participación directa en el atropello y ordenar su liberación, recayendo la responsabilidad en Romildo Lavia Rachz, periodista de reconocida trayectoria en medios chaqueños que fue detenido e imputado provisoriamente por homicidio culposo agravado por la fuga.
Los investigadores encontraron elementos en su camioneta Toyota Hilux que, según la hipótesis fiscal, la vincularían con el siniestro, como daños en el vehículo y rastros materiales que continúan siendo objeto de peritajes.
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