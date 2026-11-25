Juan José Sandoval, sargento primero de la policía del Chaco.

Sin embargo, las pericias posteriores llevaron a la fiscalía a descartar su participación directa en el atropello y ordenar su liberación, recayendo la responsabilidad en Romildo Lavia Rachz, periodista de reconocida trayectoria en medios chaqueños que fue detenido e imputado provisoriamente por homicidio culposo agravado por la fuga.

Los investigadores encontraron elementos en su camioneta Toyota Hilux que, según la hipótesis fiscal, la vincularían con el siniestro, como daños en el vehículo y rastros materiales que continúan siendo objeto de peritajes.