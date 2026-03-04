Boca superó de punta a punta a Lanús, lo goleó por 3 a 0 como visitante y escala en el Torneo Apertura

En un partido adeudado correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, Boca Juniors pisó fuerte en el Sur y goleó por 3-0 a Lanús, el reciente campeón de la Recopa Sudamericana.
El encuentro, disputado en el estadio Néstor Díaz Pérez bajo el arbitraje de Darío Herrera, fue dominado con total autoridad por el equipo comandado por Claudio Úbeda desde el inicio hasta el pitazo final.
Los goles de la contundente victoria Xeneize
Boca no tardó en marcar el ritmo del partido y romper el cero. A los 14 minutos de la primera etapa, el mediocampista Santiago Ascacibar abrió el marcador con una volea desde el borde del área que, tras desviarse en el defensor local José Canale, se coló por el ángulo izquierdo del arco defendido por Nahuel Losada.
La superioridad de la visita se profundizó a los 29 minutos. El juvenil Tomás Aranda desbordó por la banda izquierda y tiró un peligroso centro atrás que fue interceptado a medias por el arquero "Granate". El rebote le quedó servido a Miguel Merentiel, quien definió de cabeza con el arco libre para marcar el 2-0 transitorio.
El broche de oro de la jornada llegó en la segunda mitad, a los 19 minutos. El campeón del mundo, Leandro Paredes, sacó a relucir su jerarquía con un excelente pase en profundidad que rompió la defensa rival y dejó a la "Bestia" cara a cara con el arquero. El artillero uruguayo no perdonó: la picó con una enorme categoría por encima del cuerpo de Losada para sellar el 3-0 definitivo y su doblete personal.
Con este abultado triunfo a domicilio, el "Xeneize" logró alcanzar la sexta posición de la Zona A con 12 puntos en su haber. Por su parte, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se estancó en el décimo lugar de la tabla, manteniéndose con 9 unidades.
En cuanto al apretado calendario, Boca volverá a ver acción por la décima fecha el próximo miércoles 11 de marzo a las 19:45 cuando reciba a San Lorenzo en La Bombonera. Lanús, en cambio, intentará recuperarse en su dura visita a Estudiantes de La Plata, programada para el viernes 13 a partir de las 20:00 horas.
Del otro lado estará un Granate que viene de celebrar un título internacional y que intentará trasladar esa energía positiva al ámbito doméstico.
El empate 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza en La Bombonera dejó sensaciones encontradas. Después de haber superado a Gimnasia de Chivilcoy con una buena actuación de Adam Bareiro, el Xeneize parecía encaminarse hacia la recuperación, pero el gol del conjunto mendocino reavivó la impaciencia en las tribunas.
El “Movete Xeneize, movete…” bajó desde los cuatro costados y dejó en evidencia el malestar por un arranque de torneo que está lejos de lo esperado. Actualmente, el equipo se ubica noveno en la Zona A con nueve puntos y también aparece relegado en la tabla anual, por lo que la necesidad es concreta. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda no solo busca una victoria que lo reposicione en la tabla, sino también recuperar confianza y solidez.
Para este compromiso, la principal novedad pasa por el regreso de Leandro Paredes, quien dejó atrás el esguince en su tobillo derecho y volvería a ser titular. Su presencia aportará experiencia y claridad en la zona media. En principio, Milton Delgado saldría del once para dejarle su lugar al campeón del mundo, mientras que Tomás Aranda podría ganarse un puesto tras su buen ingreso en la última presentación.
Enfrente tendrá a un Granate que derrotó 3-2 a Flamengo en el Maracaná para quedarse con la Recopa Sudamericana y que, tras empatar con Defensa y Justicia, disputará su primer partido como local después de esa consagración. El antecedente más cercano entre ambos fue en los octavos de final del Apertura 2025: empataron 0-0 y Boca avanzó por penales tras imponerse 4-2. Ahora, el contexto es distinto y las urgencias también.
Minuto a minuto de Lanús vs. Boca
04-03-2026 20:30
Formaciones Lanús vs. Boca
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda.
04-03-2026 20:30
Datos de Lanús vs. Boca
Hora: 21.00.
Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.
Árbitro: Darío Herrera.
VAR: Bryan Ferreyra.
TV: ESPN Premium.
