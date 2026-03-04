Boca superó de punta a punta a Lanús, lo goleó por 3 a 0 como visitante y escala en el Torneo Apertura

El broche de oro de la jornada llegó en la segunda mitad, a los 19 minutos. El campeón del mundo, Leandro Paredes, sacó a relucir su jerarquía con un excelente pase en profundidad que rompió la defensa rival y dejó a la "Bestia" cara a cara con el arquero. El artillero uruguayo no perdonó: la picó con una enorme categoría por encima del cuerpo de Losada para sellar el 3-0 definitivo y su doblete personal.

Cómo quedan en la tabla y qué se les viene

Con este abultado triunfo a domicilio, el "Xeneize" logró alcanzar la sexta posición de la Zona A con 12 puntos en su haber. Por su parte, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se estancó en el décimo lugar de la tabla, manteniéndose con 9 unidades.

En cuanto al apretado calendario, Boca volverá a ver acción por la décima fecha el próximo miércoles 11 de marzo a las 19:45 cuando reciba a San Lorenzo en La Bombonera. Lanús, en cambio, intentará recuperarse en su dura visita a Estudiantes de La Plata, programada para el viernes 13 a partir de las 20:00 horas.

¡Gol de Boca! Lanús 0-3 Boca



Del otro lado estará un Granate que viene de celebrar un título internacional y que intentará trasladar esa energía positiva al ámbito doméstico.

El empate 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza en La Bombonera dejó sensaciones encontradas. Después de haber superado a Gimnasia de Chivilcoy con una buena actuación de Adam Bareiro, el Xeneize parecía encaminarse hacia la recuperación, pero el gol del conjunto mendocino reavivó la impaciencia en las tribunas.

El “Movete Xeneize, movete…” bajó desde los cuatro costados y dejó en evidencia el malestar por un arranque de torneo que está lejos de lo esperado. Actualmente, el equipo se ubica noveno en la Zona A con nueve puntos y también aparece relegado en la tabla anual, por lo que la necesidad es concreta. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda no solo busca una victoria que lo reposicione en la tabla, sino también recuperar confianza y solidez.

Para este compromiso, la principal novedad pasa por el regreso de Leandro Paredes, quien dejó atrás el esguince en su tobillo derecho y volvería a ser titular. Su presencia aportará experiencia y claridad en la zona media. En principio, Milton Delgado saldría del once para dejarle su lugar al campeón del mundo, mientras que Tomás Aranda podría ganarse un puesto tras su buen ingreso en la última presentación.

Enfrente tendrá a un Granate que derrotó 3-2 a Flamengo en el Maracaná para quedarse con la Recopa Sudamericana y que, tras empatar con Defensa y Justicia, disputará su primer partido como local después de esa consagración. El antecedente más cercano entre ambos fue en los octavos de final del Apertura 2025: empataron 0-0 y Boca avanzó por penales tras imponerse 4-2. Ahora, el contexto es distinto y las urgencias también.

Minuto a minuto de Lanús vs. Boca

Live Blog Post Formaciones Lanús vs. Boca Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda.

Live Blog Post Datos de Lanús vs. Boca Hora: 21.00.

21.00. Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. Árbitro: Darío Herrera.

Darío Herrera. VAR: Bryan Ferreyra.

Bryan Ferreyra. TV: ESPN Premium.