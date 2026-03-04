El tiro del final: Boca acelera por Alan Lescano y aguarda la respuesta de Argentinos

No es la primera vez que el mediocampista aparece en el radar azul y oro. En la antesala del Mundial de Clubes 2025, el futbolista ya había sido seguido de cerca por el Consejo de Fútbol (CdF) que encabezaba Juan Román Riquelme, aunque en aquella oportunidad las conversaciones no avanzaron más allá de los sondeos iniciales. Ahora el contexto es diferente: se necesita cubrir el lugar que dejó Blondel y solo dispone de unos días para concretar una incorporación.