El tiro del final: Boca acelera por Alan Lescano y aguarda la respuesta de Argentinos
Tras la salida de Lucas Blondel, el Xeneize dispone de una semana para sumar un refuerzo y apunta con decisión al mediocampista del Bicho.
En medio de la preparación para el próximo compromiso ante Lanús, Boca no descuida el mercado de pases y trabaja a contrarreloj para completar su plantel. La reciente partida de Lucas Blondel a Huracán abrió un cupo que la dirigencia pretende utilizar de inmediato. Con ese escenario, el nombre que vuelve a cobrar fuerza en La Ribera es el de Alan Lescano, volante de 24 años que milita en Argentinos Juniors.
No es la primera vez que el mediocampista aparece en el radar azul y oro. En la antesala del Mundial de Clubes 2025, el futbolista ya había sido seguido de cerca por el Consejo de Fútbol (CdF) que encabezaba Juan Román Riquelme, aunque en aquella oportunidad las conversaciones no avanzaron más allá de los sondeos iniciales. Ahora el contexto es diferente: se necesita cubrir el lugar que dejó Blondel y solo dispone de unos días para concretar una incorporación.
En las últimas horas, desde La Ribera se comunicaron formalmente con la dirigencia del Bicho para consultar condiciones. En La Paternal acusaron recibo del interés y se comprometieron a enviar una cotización por el pase del jugador. La negociación recién comienza, pero en Boca hay optimismo moderado, sobre todo teniendo en cuenta que la eliminación de la Copa Libertadores podría facilitar una eventual salida.
Lescano es considerado la prioridad para reforzar el frente ofensivo y aportar dinámica en la mitad de la cancha. Su juventud y proyección encajan en el perfil que busca el club, que pretende sumar variantes sin alterar demasiado la estructura económica del plantel. El hecho de que el mercado esté en su tramo final obliga a acelerar cada gestión.
Sin embargo, no es el único nombre que aparece en carpeta. Si la operación por Lescano no prospera, la alternativa sería Hernán López Muñoz, otro futbolista de Argentinos que interesa en el cuerpo técnico. En Boca entienden que el contexto deportivo del conjunto de La Paternal podría abrir una puerta para negociar por cualquiera de los dos.
Con el reloj corriendo y la necesidad de cubrir el cupo disponible, el club de la Ribera intensifica gestiones. La decisión está tomada: habrá un intento firme por Lescano. Resta saber si el conjunto de La Paternal fija un precio acorde y si las partes logran acercar posiciones antes de que venza el plazo para incorporar.
