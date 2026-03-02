Bomba: Boca busca cerrar la vuelta de Sebastián Villa y sacudir el mercado de pases

Sebastián Villa, del coqueteo con River al reencuentro en Mendoza

El camino de Villa hacia un posible retorno está minado de polémicas. Meses atrás, cuando su salida de la "Lepra" parecía inminente, el colombiano no ocultó su deseo de ser dirigido por Gallardo, llegando a declarar que viajaría "al día siguiente" si el técnico de River lo llamaba.

Estos dichos, sumados a su conflictiva salida de Boca en 2023 tras su condena por violencia de género, generaron un fuerte rechazo contra el desequilibrante delantero en la hinchada "xeneize".

Demandas millonarias en juego

El regreso de Sebastián Villa también implica resolver un laberinto judicial. Actualmente existen demandas cruzadas: el jugador reclama 2 millones de dólares alegando un despido indirecto, mientras que Boca lo contrademandó ante la FIFA y la justicia argentina por 20 millones de dólares.

Si la transferencia se concreta en esta última semana de mercado, no solo se reforzaría el ataque de Claudio Úbeda, sino que se pondría fin a uno de los litigios más largos y costosos de la historia reciente del club.