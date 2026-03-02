Bomba: Boca busca cerrar la vuelta de Sebastián Villa y sacudir el mercado de pases
Aprovechando la ventana por la salida de Blondel, Juan Román Riquelme estaría encabezando las negociaciones para el regreso del colombiano.
El mercado de pases de Boca podría cerrarse con un estruendo que sacudiría el fútbol argentino, ya que tras concretar la salida a préstamo de Lucas Blondel a Huracán, Juan Román Riquelme ha activado un cupo extra y busca una "bomba" de último momento: el regreso de Sebastián Villa.
Con las llegadas ya confirmadas de Santiago Ascacíbar, Ángel Romero y Adam Bareiro, el colombiano, viejo conocido y siempre respaldado por Riquelme, es el elegido para cubrir el vacío que dejó la fallida incorporación de Edwuin Cetré.
Según trascendió este lunes, el propio Román encabeza las gestiones por el delantero, quien en enero ya tuvo un pie fuera de Mendoza pero no pudo salir debido a la tasación de 12 millones de dólares impuesta por Independiente Rivadavia. Incluso, eran fuertes los rumores de que Marcelo Gallardo lo quería para River.
Ahora, Boca tiene una ventana crítica hasta el 10 de marzo para destrabar una operación compleja, no solo en lo económico sino también en lo simbólico.
Sebastián Villa, del coqueteo con River al reencuentro en Mendoza
El camino de Villa hacia un posible retorno está minado de polémicas. Meses atrás, cuando su salida de la "Lepra" parecía inminente, el colombiano no ocultó su deseo de ser dirigido por Gallardo, llegando a declarar que viajaría "al día siguiente" si el técnico de River lo llamaba.
Estos dichos, sumados a su conflictiva salida de Boca en 2023 tras su condena por violencia de género, generaron un fuerte rechazo contra el desequilibrante delantero en la hinchada "xeneize".
Demandas millonarias en juego
El regreso de Sebastián Villa también implica resolver un laberinto judicial. Actualmente existen demandas cruzadas: el jugador reclama 2 millones de dólares alegando un despido indirecto, mientras que Boca lo contrademandó ante la FIFA y la justicia argentina por 20 millones de dólares.
Si la transferencia se concreta en esta última semana de mercado, no solo se reforzaría el ataque de Claudio Úbeda, sino que se pondría fin a uno de los litigios más largos y costosos de la historia reciente del club.
