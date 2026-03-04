Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Boca

El empate 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza en La Bombonera dejó sensaciones encontradas. Después de haber superado a Gimnasia de Chivilcoy con una buena actuación de Adam Bareiro, el Xeneize parecía encaminarse hacia la recuperación, pero el gol del conjunto mendocino reavivó la impaciencia en las tribunas. Actualmente, el equipo se ubica noveno en la Zona A con nueve puntos y también aparece relegado en la tabla anual, por lo que la necesidad es concreta.