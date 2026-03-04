Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Boca
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Lanús vs. Boca por el Torneo Apertura 2026
En el encuentro pendiente de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, Boca se enfrenta este miércoles a Lanús desde las 21 en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. El conjunto de la Ribera atraviesa un momento delicado en el campeonato local y el Granate que viene de celebrar un título internacional.
El empate 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza en La Bombonera dejó sensaciones encontradas. Después de haber superado a Gimnasia de Chivilcoy con una buena actuación de Adam Bareiro, el Xeneize parecía encaminarse hacia la recuperación, pero el gol del conjunto mendocino reavivó la impaciencia en las tribunas. Actualmente, el equipo se ubica noveno en la Zona A con nueve puntos y también aparece relegado en la tabla anual, por lo que la necesidad es concreta.
Enfrente tendrá a un Lanús que derrotó 3-2 a Flamengo en el Maracaná para quedarse con la Recopa Sudamericana y que, tras empatar con Defensa y Justicia, disputará su primer partido como local después de esa consagración.
Formaciones de Lanús vs. Boca por el Torneo Apertura 2026
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
- Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda.
Cómo ver en vivo Lanús vs. Boca
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
