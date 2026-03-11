Boca vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan Boca y San Lorenzo

El conjunto de la Ribera atraviesa un momento de reconstrucción tras un arranque de campeonato que generó cuestionamientos entre los hinchas. En sus primeras presentaciones, el equipo mostró un rendimiento irregular que despertó críticas y dudas respecto al funcionamiento colectivo. Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar en la última fecha, cuando protagonizó una actuación convincente y derrotó con autoridad a Lanús por 3-0 en condición de visitante.

Ese triunfo significó mucho más que tres puntos para el equipo dirigido por Claudio Úbeda. Además de cortar una racha de resultados discretos, la goleada en la Fortaleza permitió recuperar confianza y mejorar la imagen futbolística que venía mostrando el plantel. Ahora, el desafío será trasladar ese nivel a La Bombonera, donde el Xeneize no logró imponerse en sus últimas tres presentaciones.

En esos encuentros como local, el Xeneize igualó ante Platense, Racing y Gimnasia de Mendoza, resultados que generaron cierto malestar entre los simpatizantes. Durante esos partidos incluso se escuchó el tradicional reclamo desde las tribunas con el cántico “Movete, Xeneize, Movete…”, reflejo del descontento por el rendimiento del equipo. Por ese motivo, el clásico frente a San Lorenzo aparece como una oportunidad ideal para reconciliarse con su gente.

En la tabla de posiciones de la Zona A, se encuentra en el sexto lugar con 12 unidades, lo que por ahora le permite mantenerse dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. Además, el club ocupa el décimo puesto en la Tabla Anual, por lo que continuar sumando será fundamental para sostener sus aspiraciones en ambas competiciones.

El Ciclón, por su parte, llega a este compromiso con una racha positiva desde lo numérico, aunque todavía sin convencer plenamente a su público. El equipo dirigido por Damián Ayude acumula cuatro partidos sin derrotas, pero tres de esos encuentros terminaron en empate. Además, el azulgrana arrastra una deuda importante en materia de clásicos, ya que durante la gestión del actual entrenador todavía no logró ganar ninguno.

El antecedente más reciente entre ambos clubes se remonta a agosto de 2024, cuando Boca se impuso por 3-2 en un vibrante partido disputado también en La Bombonera. En aquella ocasión marcaron Miguel Merentiel, Milton Giménez y Ezequiel Ceruti en contra para el local, mientras que Andrés Vombergar e Iván Leguizamón anotaron para el conjunto azulgrana.