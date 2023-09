Boca: el brutal mensaje de Cavani a Riquelme sobre Almirón

El descontento de Juan Román Riquelme con los manejos de Almirón no es ningún secreto a voces. Contra el humilde Almagro por Copa Argentina, Boca no pudo aguantar una ventaja de 2-0 y solo la jerarquía de Romero para atajar a penales ante jugadores del ascenso evitó lo que hubiese sido una catastrófica eliminación. Inmediatamente después, Riquelme habló con ESPN en una nota que, según pudo confirmar minutouno.com, fue pedida por el actual vicepresidente de Boca y disparó con munición pesada contra el actual técnico de su club: "Ganábamos 2-0, teníamos el partido a favor, pero terminamos empatando. Puede ser por descuido o no, como dijo Jorge Almirón, pero de todo se aprende y ojalá no vuelva a pasar, porque esas cosas a veces te dejan afuera. En algún momento por ahí el arquero no ataja los penales".