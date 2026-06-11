Boca evalúa el futuro de Edinson Cavani: no se descarta una salida anticipada
El delantero uruguayo atraviesa un complejo panorama físico y su continuidad en el club dejó de estar garantizada. La dirigencia analiza alternativas junto al nuevo cuerpo técnico.
El presente de Edinson Cavani en Boca atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que llegó a la institución. Lo que parecía ser una referencia indiscutida dentro del plantel hoy se transformó en una situación cargada de incertidumbre. Los constantes problemas físicos que afectaron al delantero durante los últimos meses generaron preocupación puertas adentro y provocaron que, por primera vez, el club analice seriamente la posibilidad de ponerle fin a su contrato antes de tiempo.
La temporada del atacante uruguayo estuvo marcada por las ausencias. Durante el primer semestre apenas pudo disputar dos encuentros oficiales, una cifra muy lejana a la que imaginaban tanto los dirigentes como los hinchas cuando apostaron por su incorporación. Las lesiones volvieron a convertirse en un obstáculo recurrente y limitaron considerablemente su aporte dentro del equipo.
Con la intención de evitar una intervención quirúrgica y acelerar su recuperación, el goleador se sometió recientemente a un tratamiento de termolesión por radiofrecuencia. El procedimiento busca aliviar los dolores derivados de su problema lumbar y permitirle regresar a las canchas en el menor tiempo posible. No obstante, más allá de los avances médicos, la preocupación dentro del club continúa siendo importante debido al extenso historial de lesiones que acumuló desde su llegada.
La vuelta de Arruabarrena a Boca genera incertidumbre en la continuidad de Cavani
La llegada de Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador abrió además una instancia de revisión general del plantel. El cuerpo técnico analiza la situación de cada futbolista y el caso de Cavani no es una excepción. Según trascendió, algunos sectores de la dirigencia no quedaron conformes con determinadas decisiones tomadas durante el proceso de recuperación del atacante, especialmente ante la posibilidad que evaluó de someterse a una operación para resolver definitivamente sus molestias físicas.
Los números también alimentan el debate. Desde que desembarcó, el delantero se perdió cerca de 50 partidos por diferentes inconvenientes físicos. Esa realidad generó dudas sobre su continuidad, especialmente teniendo en cuenta que su contrato finaliza el próximo 31 de diciembre. Hasta el momento no hubo conversaciones formales para extender el vínculo y el escenario actual parece muy diferente al de meses atrás, cuando su permanencia era considerada prácticamente una certeza.
En este contexto, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme estudia distintos caminos. Una de las alternativas que se analiza es acordar una rescisión anticipada si el nuevo cuerpo técnico entiende que no podrá contar con el delantero para el segundo semestre. La decisión final dependerá en gran medida de la evaluación que realice Arruabarrena y de cómo evolucione físicamente el futbolista en las próximas semanas.
Por ahora, Cavani continúa enfocado en recuperarse y volver a competir. No obstante, el panorama cambió significativamente. Lo que durante mucho tiempo pareció un proyecto a largo plazo podría llegar a su final antes de lo previsto. Los próximos días serán determinantes para definir si el uruguayo sigue formando parte del plantel o si el club de la Ribera decide avanzar hacia una salida que, hasta hace poco, parecía impensada.
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