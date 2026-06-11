Boca evalúa el futuro de Edinson Cavani: no se descarta una salida anticipada

Los números también alimentan el debate. Desde que desembarcó, el delantero se perdió cerca de 50 partidos por diferentes inconvenientes físicos. Esa realidad generó dudas sobre su continuidad, especialmente teniendo en cuenta que su contrato finaliza el próximo 31 de diciembre. Hasta el momento no hubo conversaciones formales para extender el vínculo y el escenario actual parece muy diferente al de meses atrás, cuando su permanencia era considerada prácticamente una certeza.

cavani

En este contexto, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme estudia distintos caminos. Una de las alternativas que se analiza es acordar una rescisión anticipada si el nuevo cuerpo técnico entiende que no podrá contar con el delantero para el segundo semestre. La decisión final dependerá en gran medida de la evaluación que realice Arruabarrena y de cómo evolucione físicamente el futbolista en las próximas semanas.

Por ahora, Cavani continúa enfocado en recuperarse y volver a competir. No obstante, el panorama cambió significativamente. Lo que durante mucho tiempo pareció un proyecto a largo plazo podría llegar a su final antes de lo previsto. Los próximos días serán determinantes para definir si el uruguayo sigue formando parte del plantel o si el club de la Ribera decide avanzar hacia una salida que, hasta hace poco, parecía impensada.