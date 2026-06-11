La empresa que acertó cuatro campeones del mundo dio su veredicto con el Mundial 2026
Esta empresa se hizo famosa por vaticinar los campeones de los mundiales 2010, 2014, 2018 y 2022. Descubrí todos los detalles en la nota.
EA Sports volvió a realizar su tradicional simulación previa al Mundial y, según los resultados, el campeón de la Copa del Mundo 2026 sería España. Esta predicción fue esperada por los fanáticos, ya que la empresa viene de acertar los últimos cuatro ganadores: España en 2010, Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022.
El anuncio fue publicado en la cuenta oficial de EA Sports FC en X, acompañado por una imagen del videojuego donde se ve a la selección española celebrando el título. La predicción surge de un sistema que analiza rendimiento de jugadores,
Figuras como Rodri y Pedri, junto al crecimiento de jóvenes como Lamine Yamal, fortalecen el presente del seleccionado dirigido por Luis de la Fuente. En la misma línea, modelos estadísticos como Opta Analysts también la ubican como favorita, con un 16,1% de chances de ser campeona en el estadio MetLife, por encima de Francia (13%) e Inglaterra (11,2%).
Cuándo debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026
La Selección Argentina ya tiene definido su calendario para el inicio del Mundial 2026, donde comenzará la defensa del título obtenido en Qatar. Luego de finalizar en lo más alto de las Eliminatorias Sudamericanas, el equipo dirigido por Lionel Scaloni debutará frente a Argelia el martes 16 de junio, a las 22 (hora de Argentina).
El primer partido se jugará en el Arrowhead Stadium de Kansas City, un escenario de gran capacidad donde la "Albiceleste" intentará arrancar con el pie derecho. Después del debut, el seleccionado se trasladará a Texas para continuar con su participación.
En la segunda fecha, Argentina enfrentará a Austria el lunes 22 de junio, a las 14, en el AT&T Stadium de Dallas. Más adelante, cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27 de junio, a las 23, en un partido que marcará el cierre de la fase de grupos.
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