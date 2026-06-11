La empresa que acertó cuatro campeones del mundo dio su veredicto con el Mundial 2026

El primer partido se jugará en el Arrowhead Stadium de Kansas City, un escenario de gran capacidad donde la "Albiceleste" intentará arrancar con el pie derecho. Después del debut, el seleccionado se trasladará a Texas para continuar con su participación.

En la segunda fecha, Argentina enfrentará a Austria el lunes 22 de junio, a las 14, en el AT&T Stadium de Dallas. Más adelante, cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27 de junio, a las 23, en un partido que marcará el cierre de la fase de grupos.