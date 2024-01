Luis Advíncula: "Yo siempre he tenido el sueño de jugar en Boca"

“Yo siempre he tenido el sueño de jugar en Boca. Mi viejo me hacía ver los partidos de chico. Yo vi a Ñol (Nolberto Solano) y al Chino Pereda. Siempre miraba eso. Cuando fui a jugar con Newell’s y vi la Bombonera, fue impresionante. Y la tuve en contra. Tenerla a favor es increíble. Es lo que dicen: late. En la cancha se siente, no se si es porque te tiemblan las piernas", dijo Advíncula.

Y agregó sobre la pasión del hincha azul y oro: "Es increíble como la gente alienta. Perdimos una final de Copa Libertadores y el partido siguiente el recibimiento fue espectacular. Yo si fuera hincha no iba. Pero ellos están pase lo que pase. Ellos van por Boca”.

advincula boca.mp4

La relación de Advíncula con Riquelme

Consultado acerca de su relación con el nuevo presidente, quien lo fue a buscar cuando era vice en 2020 y él jugaba en la segunda división de España, consideró que es "buena" y de "respeto mutuo".

"Es uno de los pocos hombres que me inhiben. Hablar con él es muy complicado. Cuando tú hablas uno a uno con él, habla y tú te quedas asintiéndole con la cabeza. Me trato muy bien desde el minuto uno que llegue. Antes de llegar también me trato con mucho respeto. Estoy muy contento y muy cómodo ahí”, sostuvo.

advincula riquelme.mp4

La pasión del hincha de Boca según Advíncula

“En Argentina son muy apasionados. Una cena después de una derrota, creo que no pasa nada. Pero perdiste un partido y te vas a una discoteca… los hinchas de Boca están en todos lados", aseguró el Rayo peruano.

Allí hizo referencia a sus inicios en Boca: "Cuando llegue al club a mi no me estaba yendo bien. Entonces yo prefería que digan: 'este negro es un muerto, se arrastra' pero en la cancha. A que digan: 'a este negro lo vimos tomando en la discoteca'. Yo sabía en el momento en que estaba", reveló.

Y cerró: "Sabía que en algún momento iba a pasar, pero tampoco voy a ser huevón. No me voy a regalar. Me está yendo mal, no estamos ganando ¿y me voy a ir a una discoteca? Hay que ser bastante cortito. En el fútbol hay momentos para todo".

advincula sobre la pasiona argentina.mp4