Copa Sudamericana: así quedó el cuadro con Boca y River del mismo lado
La CONMEBOL sorteó los octavos de la Copa Sudamericana. Boca y River quedaron en la misma llave y podrían protagonizar un histórico Superclásico.
El sorteo realizado en la ciudad de Luque definió el camino para las fases decisivas del certamen continental. El morbo principal de la jornada quedó instalado al confirmarse que tanto Boca como River quedaron ubicados del mismo lado del cuadro principal en la actual Copa Sudamericana.
Boca Juniors, que primero deberá superar a O'Higgins de Chile en la instancia de playoffs, se mediría en los octavos de final ante Recoleta FC de Paraguay en caso de avanzar. Por su parte, River Plate, que ganó su grupo con autoridad, esperará directamente en la siguiente fase por el ganador del cruce entre Caracas de Venezuela y Santa Fe de Colombia.
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En cuanto al resto de los representantes argentinos en la competencia, Lanús, actual campeón vigente, deberá imponerse ante Cienciano para avanzar a octavos, donde lo espera Botafogo. Asimismo, Tigre tendrá que hacer lo propio frente a Nacional de Uruguay para ganarse el derecho de jugar contra Montevideo City Torque.
Las fechas clave y todos los cruces de la Sudamericana
Los partidos de ida de los playoffs (16avos) se jugarán entre el 21 y el 23 de julio en la cancha de los terceros que bajan de la Copa Libertadores, mientras que las revanchas serán entre el 28 y el 30 del mismo mes. Luego, los encuentros de ida de los octavos de final se disputarán del 11 al 13 de agosto y los de vuelta del 18 al 20 de agosto.
A continuación, el detalle completo de las llaves de octavos:
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Boca Juniors / O'Higgins vs. Recoleta FC
Bolívar / Grêmio vs. São Paulo
Santa Fe / Caracas vs. River Plate
Independiente Medellín / Vasco da Gama vs. Olimpia
Sporting Cristal / Red Bull Bragantino vs. Atlético Mineiro
Universidad Católica de Ecuador / Santos vs. Macará
Nacional de Montevideo / Tigre vs. Montevideo City Torque
Lanús / Cienciano vs. Botafogo
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