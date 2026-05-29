Copa Sudamericana: así quedó el cuadro con Boca y River del mismo lado

Las fechas clave y todos los cruces de la Sudamericana

Los partidos de ida de los playoffs (16avos) se jugarán entre el 21 y el 23 de julio en la cancha de los terceros que bajan de la Copa Libertadores, mientras que las revanchas serán entre el 28 y el 30 del mismo mes. Luego, los encuentros de ida de los octavos de final se disputarán del 11 al 13 de agosto y los de vuelta del 18 al 20 de agosto.