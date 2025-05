El hermano de Marcos Rojo habló sobre la posible vuelta del defensor a Estudiantes: "Ojalá..."

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/alairear/status/1922392168611692550&partner=&hide_thread=false La palabra de Franco Rojo hablando sobre su hermano Marcos en La Palabra Final por @1_21mas.



“Hay que preguntarle a él. Puede ser, él salió de ahí, si él quiere y si se puede, volverá”, expresó, dejando en claro que la decisión será personal, aunque también dependerá de una propuesta concreta por parte del club platense. Además, reconoció que la posibilidad entusiasma a los hinchas de Estudiantes, incluido él: “Yo como hincha de Estudiantes te digo que ojalá porque al equipo le vendría bien. Tengo amigos hinchas que piden que vuelva, pero eso queda en él”, aseguró.

Lo que dijo Marcos Rojo sobre su futuro

La semana pasada, en diálogo con ESPN F12, el actual capitán de Boca se refirió por primera vez a su situación contractual y dejó la puerta abierta a todas las posibilidades:

“No lo pensé todavía, tampoco lo estoy charlando con nadie pero hay confianza con la gente del club. Con Román tengo una gran relación, con los chicos del consejo también”, explicó.

“No sé lo que ellos tienen pensado pero no he pensado mucho en todo esto. Mi familia no se quiere ir a ningún lado, están cansados de viajar. Cuando llegue el momento, ya sea para quedarme o irme, se charlará. Si quieren que siga y yo me siento cómodo, seguiré. Si no, les daré la mano y les diré muchas gracias por estos años”, concluyó.

Los números de Marcos Rojo en su paso por Estudiantes

En Estudiantes, entre sus dos ciclos (2008/10 y 2020), sumó 54 encuentros, con 4 tantos y dos pases-gol. En el Pincha ganó dos títulos, uno de ellos fue la Copa Libertadores 2009, mientras que el otro fue el Torneo Apertura 2010.