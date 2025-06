Bomba total: River inició gestiones por Cristiano Ronaldo, según Radio 10

"A estas horas del domingo, me cuentan que hace días que no solo hay contactos con el entorno del jugador, sino que ya hay negociaciones. River intenta acordar un vínculo hasta diciembre y no solo por el Mundial de clubes, como pretende el entorno del jugador. ¡Horas claves en la negociación. Entre mañana y pasado se podría destrabar y revolucionar el país!", informó el periodista Fernando Pradón este domingo en Radio 10.