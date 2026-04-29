Cristiano Ronaldo marcó su gol 970 y llega con todo al Mundial 2026

El encuentro, que terminó de liquidarse gracias a una anotación del francés Kingsley Coman, consolidó al equipo dirigido por Jorge Jesus en lo más alto de la Saudí Pro League. Actualmente, el conjunto del "Bicho" mantiene una ventaja de ocho puntos sobre su escolta, Al Hilal, aunque este último cuenta con un partido menos en el calendario. Con solo cuatro jornadas por delante en el torneo doméstico, el Al Nassr deberá enfrentar un exigente cierre de temporada contra Al Qadisiya, Al Shabab, el propio Al Hilal y finalmente Damac.