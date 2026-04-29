Cristiano Ronaldo marcó su gol 970 y llega con todo al Mundial 2026
Con 41 años, el Bicho sigue haciendo historia en el fútbol. Y ahora quedó a pasitos de conquistar su primer título con Al Nassr.
Apenas 43 días nos separan del inicio del Mundial 2026, pero Cristiano Ronaldo parece no sentir el paso del tiempo. Con 41 años, el delantero portugués sigue agigantando su leyenda y quedó a un paso de conquistar su primera liga en Arabia Saudita. En el último triunfo de Al Nassr sobre Al Ahli, el nacido en Madeira anotó el gol número 970 de su carrera profesional, quedando a solo 30 gritos de la cifra histórica de los mil tantos, un objetivo que hasta hace poco tiempo parecía inalcanzable.
El encuentro, que terminó de liquidarse gracias a una anotación del francés Kingsley Coman, consolidó al equipo dirigido por Jorge Jesus en lo más alto de la Saudí Pro League. Actualmente, el conjunto del "Bicho" mantiene una ventaja de ocho puntos sobre su escolta, Al Hilal, aunque este último cuenta con un partido menos en el calendario. Con solo cuatro jornadas por delante en el torneo doméstico, el Al Nassr deberá enfrentar un exigente cierre de temporada contra Al Qadisiya, Al Shabab, el propio Al Hilal y finalmente Damac.
Cristiano Ronaldo marcó su gol 970 y llega con todo al Mundial 2026
Este sprint final en Medio Oriente no solo definirá la suerte de Cristiano en la liga local, sino que también servirá como la plataforma definitiva para su sexta participación mundialista. Además del campeonato local, el calendario le depara un desafío internacional de fuste: antes de la última fecha del torneo, el Al Nassr disputará la final de la Copa AFC contra el Gamba Osaka de Japón.
De esta manera, Ronaldo busca llegar a la cita máxima de Estados Unidos, México y Canadá (la última en su exitosa carrera) con el impulso de sus primeros trofeos en tierras árabes y con la mira puesta en el récord histórico de goleo mundial.
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