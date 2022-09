El director deportivo del Borussia Dortmund fustigó a Erling Haaland

image.png El director deportivo del Borussia Dortmund Sebastian Kehl.

El directivo del Dortmund, club que vendió a Haaland en 70 millones de dólares, agregó: "El momento de la venta fue el adecuado, tanto para nosotros como para el City. El hecho de que nuestros primeros 10 goles de esta temporada hayan sido marcados por 10 jugadores diferentes lo demuestra”.

Erling Haaland Erling Haaland se cansó de hacer goles con la camiseta amarilla.

Kehl siguió aportando datos para justificar su particular parecer: “Me hubiera gustado saber que se iba un poco antes, porque esa cuestión limitó nuestra preparación. Sin él, tenemos la posibilidad de confiar en los demás jugadores".

Las declaraciones del dirigente llegan a pocos días de que el Manchester City y el Borussia Dortmund se enfrenten en la Champions League, el miércoles próximo a las 16 de Argentina.

En sus dos temporadas y media en Borussia Dortmund, Haaland anotó 86 tantos en 89 partidos, lo que le sirvió para ganar una Copa de Alemania y un premio individual al mejor jugador de la Bundesliga en la campaña 2020/2021.

Haaland al Manchester City

El club inglés fichó para las próximas cinco temporadas, es decir, hasta el final de la temporada 2026/2027. Con su fichaje, emuló a su padre Alfie, quien llegó al club inglés hace 22 años y que jugó 38 partidos con los celestes hasta que una entrada de Roy Keane le destrozó una rodilla y lo retiró del fútbol profesional.

"Es un día de mucho orgullo para mí y para mi familia. Siempre he visto al City y me ha encantado en las últimas temporadas. No puedes evitar que te guste su estilo de juego. Es estimulante y crean muchas ocasiones de gol, lo que es perfecto para un jugador como yo", apuntó al llegar.