¿De qué jugador se trata? La transformación de un campeón de fútbol que dejó todo por una vida militar
Se alzó con la Champions durante su paso por la élite del deporte y jugó dos mundiales. Sin embargo, tras colgar los botines, se internó en la selva para servir a su nación. Los detalles en la nota.
El fútbol de alto nivel demanda más que talento: exige cuerpo, mente y resistencia constante. Después de años bajo los reflectores y la presión de los estadios, son muchos los jugadores que buscan reinventarse fuera del deporte.
Florent Malouda, campeón de la UEFA Champions League con el Chelsea, decidió dar un giro radical tras su retiro y enlistarse en el ejército. Tras largos años al máximo nivel, se internó en la selva para servir a la reserva del Tercer Regimiento de Infantería Extranjera en Guayana Francesa.
Florent Malouda y su paso por el fútbol
Malouda, nacido en Guayana Francesa, comenzó su camino en el fútbol en clubes franceses modestos como Châteauroux y Guingamp, donde su talento no paso desapercibido y llamó la atención de equipos grandes. Su talento lo llevó al Olympique de Lyon, elenco en el que se convirtió en uno de los pilares, conquistando varias ligas y ganándose un lugar en la selección de Francia.
Con la camiseta francesa disputó dos Copas del Mundo, en 2006 y 2010, y participó en las Eurocopas de 2008 y 2012, consolidando su presencia internacional. Su momento más destacado llegó en el Chelsea, donde formó parte del plantel que se coronó campeón de la UEFA Champions League en 2012, uno de los logros más importantes de su carrera.
Hacia el final de su etapa en Europa, jugó en Turquía con el Trabzonspor y regresó a Lyon antes de dar un paso singular: representar a su tierra natal, la Guyana Francesa, en la Copa Oro. De esta manera, Malouda cerró su carrera en el fútbol en 2018, con 38 años.
Su vida después del retiro
Tras colgar los botines, Malouda decidió integrarse a la reserva del Tercer Regimiento de Infantería Extranjera en su tierra natal, Guayana Francesa.
Allí se sometió a exigentes entrenamientos en la selva y, con el tiempo, comenzó a acompañar y motivar a los jóvenes de su comunidad, animándolos a perseguir sus sueños.
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