¿De qué jugador se trata? La transformación de un campeón de fútbol que dejó todo por una vida militar

Su vida después del retiro

Tras colgar los botines, Malouda decidió integrarse a la reserva del Tercer Regimiento de Infantería Extranjera en su tierra natal, Guayana Francesa.

Allí se sometió a exigentes entrenamientos en la selva y, con el tiempo, comenzó a acompañar y motivar a los jóvenes de su comunidad, animándolos a perseguir sus sueños.