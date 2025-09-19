Briatore despejó rumores: quién es el único piloto con el que compite Franco Colapinto en Alpine

Con estas palabras, dejó claro que la definición se dará en el tramo final de la temporada, probablemente entre octubre y noviembre, cuando Alpine evalúe los rendimientos de ambos. En las últimas semanas, había generado ruido con algunas declaraciones críticas hacia Colapinto, a quien señaló por su inexperiencia antes del Gran Premio de Países Bajos.

Sin embargo, cambió el tono al remarcar la consistencia que el argentino mostró en sus últimas presentaciones. “Al principio pagó la falta de experiencia como cualquier novato, pero ahora ha sido mucho más sólido”, reconoció. El dirigente descartó de plano otras alternativas como Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Mick Schumacher o incluso veteranos como Bottas o Checo Pérez, todos nombres que circularon en la prensa europea.

briatore paul aron

“No veo ninguna otra posibilidad. Los buenos hacen ruido y hoy no vemos nada especial afuera de nuestra estructura”, remarcó. Así, la batalla quedó reducida a un mano a mano entre Colapinto y Aron, un duelo que mantiene en vilo a los fanáticos argentinos y que se resolverá en pocas semanas.

Franco Colapinto volvió a Bakú: días y horas del Gran Premio de Azerbaiyán

La acción comenzó este viernes 19 de septiembre con dos tandas de entrenamientos libres a las 5:30 y 9 de la mañana hora argentina. El sábado habrá un tercer ensayo (5:30) seguido de la clasificación (9) que ordenará la grilla para la carrera principal del domingo 21, pactada a 51 vueltas y que se largará a las 8 de la mañana de Argentina.

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1: 5:30

Práctica Libre 2: 9:00

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 5:30

Clasificación: 9:00

Domingo 21 de septiembre

Carrera principal a 51 vueltas: 8:00

Las carreras de Franco Colapinto con Alpine

1- GP de Emilia-Romaña : terminó en el 16° puesto

: terminó en el 16° puesto 2- GP de Mónaco : terminó en el 13° puesto

: terminó en el 13° puesto 3- GP de España : llegó en el 15° lugar

: llegó en el 15° lugar 4- GP de Canadá : terminó en el puesto 13

: terminó en el puesto 13 5- GP de Austria : terminó en el puesto 15

: terminó en el puesto 15 6- GP de Gran Bretaña : no pudo largar por un problema mecánico

: no pudo largar por un problema mecánico 7- Sprint del GP de Bélgica : llegó en 19° lugar

: llegó en 19° lugar 8- GP de Bélgica : llegó en el 19° lugar

: llegó en el 19° lugar 9- GP de Hungría : llegó en el 18° lugar

: llegó en el 18° lugar 10- GP de Países Bajos : terminó en el puesto 11

: terminó en el puesto 11 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar

Las carreras que faltan de la temporada 2025 de la Fórmula 1

12- GP de Azerbaiyán : domingo 21 de septiembre a las 8.00

: domingo 21 de septiembre a las 8.00 13- GP de Singapur : domingo 5 de octubre a las 9.00

: domingo 5 de octubre a las 9.00 14- Sprint del GP de Estados Unidos : sábado 18 de octubre a las 14.00

: sábado 18 de octubre a las 14.00 15- GP de Estados Unidos : domingo 19 de octubre a las 16.00

: domingo 19 de octubre a las 16.00 16- GP de México : domingo 26 de octubre a las 17.00

: domingo 26 de octubre a las 17.00 17- Sprint del GP de San Pablo : sábado 8 de noviembre a las 11.00

: sábado 8 de noviembre a las 11.00 18- GP de San Pablo : domingo 9 de noviembre a las 14.00

: domingo 9 de noviembre a las 14.00 19- GP de Las Vegas : domingo 23 de noviembre a la 1.00

: domingo 23 de noviembre a la 1.00 20- Sprint del GP de Qatar : sábado 29 de noviembre a las 11.00

: sábado 29 de noviembre a las 11.00 21- GP de Qatar : domingo 30 de noviembre a las 13.00

: domingo 30 de noviembre a las 13.00 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina