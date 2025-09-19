Briatore despejó rumores: quién es el único piloto con el que compite Franco Colapinto en Alpine
El jefe de la escudería descartó nombres externos y confirmó que la butaca se definirá entre el argentino y el piloto reserva.
La incertidumbre sobre quién acompañará a Pierre Gasly en Alpine a partir de 2026 sumó una definición clave en las últimas horas. Flavio Briatore, director de la escudería francesa, salió al cruce de las especulaciones y despejó los rumores que vinculaban a distintos pilotos con el equipo.
Con Gasly asegurado hasta 2028, la segunda butaca se dirime entre el argentino Franco Colapinto y el estonio Paul Aron, actual corredor de reserva de la estructura. En una entrevista concedida al medio especializado The Race, fue contundente: “Es entre Franco y Paul”.
El histórico dirigente, reconocido por haber impulsado las carreras de figuras como Michael Schumacher y Fernando Alonso, destacó las cualidades de Aron, aunque también admitió que Colapinto viene mostrando una evolución importante en sus últimas actuaciones. “Paul es un tipo muy agradable y también muy rápido. Yo tengo que entender qué es lo mejor para el equipo”, explicó.
Briatore insistió en que no tiene intereses personales en la definición, a diferencia de otras etapas de su carrera cuando representaba a varios corredores. “Ahora no represento a nadie. Mi único interés es sumar al mejor piloto disponible. Necesito una o dos carreras más para decidir, pero hoy todavía no lo sé”, confesó.
Con estas palabras, dejó claro que la definición se dará en el tramo final de la temporada, probablemente entre octubre y noviembre, cuando Alpine evalúe los rendimientos de ambos. En las últimas semanas, había generado ruido con algunas declaraciones críticas hacia Colapinto, a quien señaló por su inexperiencia antes del Gran Premio de Países Bajos.
Sin embargo, cambió el tono al remarcar la consistencia que el argentino mostró en sus últimas presentaciones. “Al principio pagó la falta de experiencia como cualquier novato, pero ahora ha sido mucho más sólido”, reconoció. El dirigente descartó de plano otras alternativas como Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Mick Schumacher o incluso veteranos como Bottas o Checo Pérez, todos nombres que circularon en la prensa europea.
“No veo ninguna otra posibilidad. Los buenos hacen ruido y hoy no vemos nada especial afuera de nuestra estructura”, remarcó. Así, la batalla quedó reducida a un mano a mano entre Colapinto y Aron, un duelo que mantiene en vilo a los fanáticos argentinos y que se resolverá en pocas semanas.
Franco Colapinto volvió a Bakú: días y horas del Gran Premio de Azerbaiyán
La acción comenzó este viernes 19 de septiembre con dos tandas de entrenamientos libres a las 5:30 y 9 de la mañana hora argentina. El sábado habrá un tercer ensayo (5:30) seguido de la clasificación (9) que ordenará la grilla para la carrera principal del domingo 21, pactada a 51 vueltas y que se largará a las 8 de la mañana de Argentina.
Viernes 19 de septiembre
- Práctica Libre 1: 5:30
- Práctica Libre 2: 9:00
Sábado 20 de septiembre
- Práctica Libre 3: 5:30
- Clasificación: 9:00
Domingo 21 de septiembre
- Carrera principal a 51 vueltas: 8:00
Las carreras de Franco Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
Las carreras que faltan de la temporada 2025 de la Fórmula 1
- 12- GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8.00
- 13- GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00
- 15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00
- 16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00
- 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
- 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
* Todos los horarios son de Argentina
