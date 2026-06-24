Cabo Verde vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Con apenas un punto, el seleccionado asiático está obligado a ganar y esperar una combinación favorable de resultados para aspirar a meterse en los dieciseisavos de final, ya sea como segundo del grupo o entre los mejores terceros.

Formaciones de Cabo Verde vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Logan Costa, Pico, Joao Paulo; Kevin Pina, Monteiro, Duarte; Ryan Mendes, Livramento, Cabral. DT: Pedro Brito Bubista.

Arabia Saudí: Al Aqidi (Al Owais); Abdulhamid, Tambakti, Lajami, Nawaf; Al-Khaibari, Kanno, Al Juwayr; Nasser Al Dawsari, Al Buraikan, Salem Al Dawsari. DT: Georgios Donis.

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