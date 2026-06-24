Cabo Verde vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Cabo Verde, que viene de empatar ante Uruguay y es una de las revelaciones del torneo, busca una victoria que lo deposite en la siguiente ronda. Descubrí todos los detalles en la nota.
Cabo Verde y Arabia Saudita se enfrentan este viernes, a las 21 (hora de Argentina), en el Houston Stadium, por la tercera y última fecha del Grupo H del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y se presenta como uno de los platos fuertes de la jornada, ya que ambos seleccionados todavía conservan chances matemáticas de avanzar a los dieciseisavos de final.
El conjunto africano, una de las revelaciones del torneo, llega con buenas sensaciones tras dos primeras presentaciones: igualó 0 a 0 frente a España en el debut y luego rescató un valioso empate 2 a 2 ante Uruguay, resultados que lo mantienen con 2 puntos y depende de una victoria para seguir con posibilidades de clasificación.
Cabo Verde disputa la primera Copa del Mundo de su historia, luego de conseguir una histórica clasificación al terminar como líder de su grupo en las Eliminatorias Africanas, por delante de Camerún.
Arabia Saudita, por su parte, comenzó el certamen con un empate 1 a 1 frente a Uruguay, pero sufrió una dura caída por 4 a 0 ante España en la segunda jornada.
Con apenas un punto, el seleccionado asiático está obligado a ganar y esperar una combinación favorable de resultados para aspirar a meterse en los dieciseisavos de final, ya sea como segundo del grupo o entre los mejores terceros.
Formaciones de Cabo Verde vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026
Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Logan Costa, Pico, Joao Paulo; Kevin Pina, Monteiro, Duarte; Ryan Mendes, Livramento, Cabral. DT: Pedro Brito Bubista.
Arabia Saudí: Al Aqidi (Al Owais); Abdulhamid, Tambakti, Lajami, Nawaf; Al-Khaibari, Kanno, Al Juwayr; Nasser Al Dawsari, Al Buraikan, Salem Al Dawsari. DT: Georgios Donis.
Horario y televisación
- Hora: 21:00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Houston
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