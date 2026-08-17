Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania y consiguieron un triunfo clave en el Mundial de Hockey 2026

Con la ventaja, el equipo de Ferraro manejó buena parte del primer cuarto. Argentina consiguió otro córner corto antes del cierre y tuvo una posibilidad concreta para ampliar la diferencia, aunque la arquera alemana respondió nuevamente ante la ejecución de Gorzelany.

La segunda mitad arrancó con Alemania nuevamente intentando atacar. Las germanas generaron otro córner corto, pero la ejecución de Stine Kurz se fue ancha. Cristina Cosentino volvió a ser importante para sostener la diferencia. Argentina llegó al final del tercer cuarto arriba 1-0, aunque Alemania había logrado imponer durante varios pasajes un juego más agresivo.

El momento decisivo comenzó a llegar durante el último cuarto. Argentina consiguió un penal después de una acción protagonizada por Zoe Díaz. La delantera ingresó al área con la bocha controlada y cayó tras un contacto con una defensora alemana. Las europeas pidieron la revisión mediante el video ref, pero la decisión fue confirmada.

Gorzelany tomó la responsabilidad y ejecutó el penal con precisión para colocar el 2-0 cuando quedaban aproximadamente 12 minutos para el final. Las Leonas parecían tener el partido bajo control y una diferencia que les permitía afrontar el tramo final con mayor tranquilidad.

Sin embargo, las alemanas no se rindieron. A poco más de nueve minutos del cierre, una buena combinación colectiva de izquierda a derecha terminó con el remate de Nolte, que superó la salida de Cosentino y estableció el 1-2. La reacción fue inmediata. Las europeas consiguieron dos córners cortos consecutivos y, en el segundo, Zonja Zimmermann encontró el espacio para vencer a Cosentino. El 2-2 llegó a ocho minutos del final y cambió completamente el panorama.

Con el partido empatado, Las Leonas volvieron a buscar el arco rival. A falta de 7 minutos y 10 segundos, Majo Granatto pidió una revisión y Argentina obtuvo un nuevo córner corto. Gorzelany ejecutó, pero la arquera alemana alcanzó a desviar la bocha con el palo.

Poco después, Argentina sufrió otra dificultad: Valentina Raposo recibió una tarjeta verde y el conjunto nacional quedó con diez jugadoras durante dos minutos. Alemania intentó aprovechar la superioridad y fue con todo en busca del triunfo. Incluso retiró a su arquera durante los últimos tres minutos para jugar con once jugadoras de campo y generar mayor presión ofensiva.

Pero Las Leonas encontraron la respuesta que necesitaban. Trinchinetti llegó al área y consiguió un nuevo córner corto cuando faltaban 4 minutos y 52 segundos. La número 10 volvió a tomar la responsabilidad y sacó una arrastrada baja, dirigida hacia el palo izquierdo de la arquera alemana, para establecer el 3-2.

Con el pitazo definitivo llegó el desahogo: Las Leonas consiguieron una victoria que les permite sumar tres puntos importantes y llegar a la última fecha del Grupo B con mejores perspectivas. Después del empate ante EEUU, esta victoria representa un paso fundamental en el camino hacia la clasificación en el Mundial de Hockey 2026.

Los tres goles de Las Leonas ante Alemania en el Mundial de Hockey 2026

Euge Trinchinetti puso el 1-0 tras un córner corto

GORZE NO FALLÓ: Agustina Gorzelany marcó de penal el 2-0 de Las Leonas ante Alemania en el Mundial de Hockey.



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Agustina Gorzelany marcó de penal el 2-0 de Las Leonas

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Agus Gorzelany desata la locura de Argentina: 3-2 ante Alemania