Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania y consiguieron un triunfo clave en el Mundial de Hockey 2026
El seleccionado argentino se impuso en un final dramático con dos goles de Agustina Gorzelany y uno de Eugenia Trinchinetti. La victoria las deja bien posicionadas en el Grupo B.
Las Leonas consiguieron este lunes una victoria fundamental en el Mundial de Hockey 2026. El seleccionado argentino derrotó 3-2 a Alemania por la segunda fecha del Grupo B, en un partido que tuvo todos los condimentos y terminó con una enorme tensión durante los últimos minutos. Después del empate frente a Estados Unidos en el debut, el equipo dirigido por Fernando Ferrara sumó sus primeros tres puntos y quedó mejor posicionado de cara a la definición de la fase de grupos.
El encuentro tuvo un desarrollo cambiante. La Albiceleste, que jugó de negro, comenzó mejor, consiguió ponerse en ventaja durante el primer cuarto y llegó a tener una diferencia de dos goles en el tramo decisivo. Sin embargo, la maquina teutona reaccionó rápidamente, empató el partido en apenas un par de minutos y llevó la definición a un cierre de máxima incertidumbre.
Cuando parecía que el partido podía terminar igualado, Eugenia Trinchinetti apareció para generar el córner corto que le permitió a Agustina Gorzelany marcar el resultado final a falta de menos de cinco minutos. Las chicas resistieron los ataques finales de las alemanas y terminaron festejando una victoria que puede ser determinante para avanzar a la siguiente instancia.
Así fue la victoria de Las Leonas frente a Alemania
Desde el comienzo, las nuestras mostraron una actitud agresiva y buscaron hacerse dueñas de la bocha. Apenas habían transcurrido 45 segundos cuando Argentina consiguió su primer córner corto. La jugada no terminó en gol, pero fue el aviso inicial de un equipo que había salido decidido a imponer condiciones.
Poco después llegó una nueva oportunidad desde el córner. Majo Granatto solicitó la intervención del video ref por una jugada peligrosa y Argentina obtuvo otra posibilidad. La arrastrada fue detenida por la arquera alemana, pero Eugenia Trinchinetti aprovechó el rebote y marcó el 1-0 cuando apenas había transcurrido un minuto.
Con la ventaja, el equipo de Ferraro manejó buena parte del primer cuarto. Argentina consiguió otro córner corto antes del cierre y tuvo una posibilidad concreta para ampliar la diferencia, aunque la arquera alemana respondió nuevamente ante la ejecución de Gorzelany.
La segunda mitad arrancó con Alemania nuevamente intentando atacar. Las germanas generaron otro córner corto, pero la ejecución de Stine Kurz se fue ancha. Cristina Cosentino volvió a ser importante para sostener la diferencia. Argentina llegó al final del tercer cuarto arriba 1-0, aunque Alemania había logrado imponer durante varios pasajes un juego más agresivo.
El momento decisivo comenzó a llegar durante el último cuarto. Argentina consiguió un penal después de una acción protagonizada por Zoe Díaz. La delantera ingresó al área con la bocha controlada y cayó tras un contacto con una defensora alemana. Las europeas pidieron la revisión mediante el video ref, pero la decisión fue confirmada.
Gorzelany tomó la responsabilidad y ejecutó el penal con precisión para colocar el 2-0 cuando quedaban aproximadamente 12 minutos para el final. Las Leonas parecían tener el partido bajo control y una diferencia que les permitía afrontar el tramo final con mayor tranquilidad.
Sin embargo, las alemanas no se rindieron. A poco más de nueve minutos del cierre, una buena combinación colectiva de izquierda a derecha terminó con el remate de Nolte, que superó la salida de Cosentino y estableció el 1-2. La reacción fue inmediata. Las europeas consiguieron dos córners cortos consecutivos y, en el segundo, Zonja Zimmermann encontró el espacio para vencer a Cosentino. El 2-2 llegó a ocho minutos del final y cambió completamente el panorama.
Con el partido empatado, Las Leonas volvieron a buscar el arco rival. A falta de 7 minutos y 10 segundos, Majo Granatto pidió una revisión y Argentina obtuvo un nuevo córner corto. Gorzelany ejecutó, pero la arquera alemana alcanzó a desviar la bocha con el palo.
Poco después, Argentina sufrió otra dificultad: Valentina Raposo recibió una tarjeta verde y el conjunto nacional quedó con diez jugadoras durante dos minutos. Alemania intentó aprovechar la superioridad y fue con todo en busca del triunfo. Incluso retiró a su arquera durante los últimos tres minutos para jugar con once jugadoras de campo y generar mayor presión ofensiva.
Pero Las Leonas encontraron la respuesta que necesitaban. Trinchinetti llegó al área y consiguió un nuevo córner corto cuando faltaban 4 minutos y 52 segundos. La número 10 volvió a tomar la responsabilidad y sacó una arrastrada baja, dirigida hacia el palo izquierdo de la arquera alemana, para establecer el 3-2.
Con el pitazo definitivo llegó el desahogo: Las Leonas consiguieron una victoria que les permite sumar tres puntos importantes y llegar a la última fecha del Grupo B con mejores perspectivas. Después del empate ante EEUU, esta victoria representa un paso fundamental en el camino hacia la clasificación en el Mundial de Hockey 2026.
Los tres goles de Las Leonas ante Alemania en el Mundial de Hockey 2026
Euge Trinchinetti puso el 1-0 tras un córner corto
Agustina Gorzelany marcó de penal el 2-0 de Las Leonas
Agus Gorzelany desata la locura de Argentina: 3-2 ante Alemania
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