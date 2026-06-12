🔴Canadá vs Bosnia Herzegovina empataron 1-1 por el Mundial 2026: los goles

Golazo de Canadá para empatar el partido a 10 del final
El recién ingreado Cyle Larin puso el 1-1 parcial para Canadá.
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Tras la segunda fiesta inaugural, Canadá y Bosnia y Herzegovina no se sacaron ventajas en el debut de ambos en el Mundial 2026.
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La pasión de la máxima cita del fútbol llegó a Norteamérica. Con gran expectativa, las selecciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina igualaron este viernes por tarde en el Mundial 2026, en el marco del debut de ambos en el Grupo B que también tiene a Qatar y Suiza.
El partido se abrió en la primera mitad con la pelota parada. Jovo Lukic cortó con la expectativa del público canadiense y puso el 1-0 parcial. Sin embargo, el local hizo valer la localía en el complemento, donde tuvo varias para emparejar el marcador.
Finalmente, el desahogo de Canadá llegó a 10 minutos del final, cuando el ingresado Cyle Larin, con una buena definición, puso el 1-1 definitivo.
Horario y televisación: El encuentro se disputa hoy, 12 de junio, a partir de las 16:00 (hora de Argentina) en el Toronto Stadium. Podrá verse en vivo y en directo a través de las pantallas de Telefe, Disney+ Premium y DSports.
El formato del torneo: La actual fase de grupos cuenta con 12 zonas integradas por cuatro equipos cada una. Avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo junto con los mejores terceros.
El antecedente norteamericano: Canadá disputó su última Copa del Mundo en Qatar 2022, donde integró el Grupo F y quedó eliminado en la primera fase, logrando regresar a la competencia tras 36 años de ausencia.
El historial europeo: Por su parte, Bosnia y Herzegovina participó por única vez en un Mundial en la edición de Brasil 2014, certamen en el que también se despidió rápido, aunque se llevó una victoria histórica frente a Irán.
Las formaciones confirmadas: Canadá saldrá a la cancha con St. Clair; Johnston, Bombito, Cornelius y Laryea; Eustáquio y Koné; Buchanan y Davies; Oluwaseyi y David. En tanto, Bosnia formará con Vasilj; Muharemovi, Kolašinac, Dedi, Kati; Tahirovi, Baši, Demirovi, Alajbegovi, Bajraktarevi y Luki.
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