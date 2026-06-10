Mundial 2026: los países de Centroamérica que buscarán destacarse
La Copa del Mundo tendrá, por primera vez en la historia, la participación de 48 selecciones. Descubrí todos los detalles en la nota.
El Mundial de 2026 marcará un cambio histórico en la competencia por dos motivos centrales: participarán 48 selecciones y se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, lo que modificó de manera directa el esquema de clasificación en todas las confederaciones.
En ese nuevo escenario, la Concacaf fue una de las grandes beneficiadas, ya que la ampliación de cupos abrió el panorama para varias selecciones de la región. En total, la confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol dispuso de tres plazas directas para la Copa del Mundo y dos lugares para el repechaje intercontinental.
Sin embargo, esos cupos no terminaron siendo aprovechados: Surinam cayó en semifinales ante Bolivia, mientras que Jamaica perdió en la final frente a República Democrática del Congo. De esta manera, además de los tres países anfitriones, solo tres selecciones de Concacaf lograron su clasificación directa al torneo: Curazao, Haití y Panamá.
Qué países centroamericanos buscarán hacer historia en el Mundial 2026
Curazao disputará por primera vez un Mundial en 2026 y será una de las grandes sorpresas del torneo. Con cerca de 156 mil habitantes, se convertirá en el país más pequeño en jugar una Copa del Mundo. Llegó de manera invicta en las Eliminatorias, ganando el Grupo B por encima de Jamaica y Trinidad y Tobago. El seleccionado, dirigido por el neerlandés Dick Advocaat, está formado en su mayoría por jugadores nacidos o desarrollados en Países Bajos.
Panamá jugará su segundo Mundial tras su debut en Rusia 2018. En aquella edición no sumó puntos, pero logró marcar sus primeros goles en la historia de la competencia. Ahora llega con más rodaje y mejores expectativas bajo la conducción de Thomas Christiansen. Clasificó tras terminar primero en el Grupo A de la Concacaf y viene consolidándose como una selección en crecimiento dentro de la región.
Por otro lado, Haití volverá a un Mundial después de 52 años, ya que su única participación fue en Alemania 1974. Clasificó tras quedar en el primer puesto del Grupo C, por delante de equipos como Costa Rica y Honduras. Su plantel combina futbolistas nacidos en Europa con raíces haitianas, con la intención de dar la sorpresa en el torneo.
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