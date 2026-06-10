Mundial 2026: los países de Centroamérica que buscarán destacarse

Qué países centroamericanos buscarán hacer historia en el Mundial 2026

Curazao disputará por primera vez un Mundial en 2026 y será una de las grandes sorpresas del torneo. Con cerca de 156 mil habitantes, se convertirá en el país más pequeño en jugar una Copa del Mundo. Llegó de manera invicta en las Eliminatorias, ganando el Grupo B por encima de Jamaica y Trinidad y Tobago. El seleccionado, dirigido por el neerlandés Dick Advocaat, está formado en su mayoría por jugadores nacidos o desarrollados en Países Bajos.