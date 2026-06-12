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🔴Canadá vs Bosnia Herzegovina EN VIVO por el Mundial 2026: goles minuto a minuto
Canadá y Bosnia y Herzegovina debutan en el Mundial 2026 buscando dejar atrás sus prontas eliminaciones pasadas. Seguí el partido clave en Toronto en vivo.
La pasión de la máxima cita del fútbol llega a Norteamérica. Con gran expectativa, las selecciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina se enfrentan esta tarde en el Mundial 2026. Ambos equipos buscarán un triunfo vital para acomodarse en el Grupo B.
Canadá y Bosnia: todo lo que tenés que saber del duelo
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Horario y televisación: El encuentro se disputa hoy, 12 de junio, a partir de las 16:00 (hora de Argentina) en el Toronto Stadium. Podrá verse en vivo y en directo a través de las pantallas de Telefe, Disney+ Premium y DSports.
El formato del torneo: La actual fase de grupos cuenta con 12 zonas integradas por cuatro equipos cada una. Avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo junto con los mejores terceros.
El antecedente norteamericano: Canadá disputó su última Copa del Mundo en Qatar 2022, donde integró el Grupo F y quedó eliminado en la primera fase, logrando regresar a la competencia tras 36 años de ausencia.
El historial europeo: Por su parte, Bosnia y Herzegovina participó por única vez en un Mundial en la edición de Brasil 2014, certamen en el que también se despidió rápido, aunque se llevó una victoria histórica frente a Irán.
Las formaciones confirmadas: Canadá saldrá a la cancha con St. Clair; Johnston, Bombito, Cornelius y Laryea; Eustáquio y Koné; Buchanan y Davies; Oluwaseyi y David. En tanto, Bosnia formará con Vasilj; Muharemovi, Kolašinac, Dedi, Kati; Tahirovi, Baši, Demirovi, Alajbegovi, Bajraktarevi y Luki.
Minuto a minuto de Canadá vs. Bosnia y Herzegovina
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