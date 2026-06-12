🔴Canadá vs Bosnia Herzegovina EN VIVO por el Mundial 2026: goles minuto a minuto

Horario y televisación: El encuentro se disputa hoy, 12 de junio, a partir de las 16:00 (hora de Argentina) en el Toronto Stadium. Podrá verse en vivo y en directo a través de las pantallas de Telefe, Disney+ Premium y DSports.

El formato del torneo: La actual fase de grupos cuenta con 12 zonas integradas por cuatro equipos cada una. Avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo junto con los mejores terceros.

El antecedente norteamericano: Canadá disputó su última Copa del Mundo en Qatar 2022, donde integró el Grupo F y quedó eliminado en la primera fase, logrando regresar a la competencia tras 36 años de ausencia.

El historial europeo: Por su parte, Bosnia y Herzegovina participó por única vez en un Mundial en la edición de Brasil 2014, certamen en el que también se despidió rápido, aunque se llevó una victoria histórica frente a Irán.