Canadá vs. Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026: en vivo minuto a minuto

Marruecos, por su parte, también fue segundo del Grupo C, detrás de Brasil, y volvió a demostrar que es uno de los seleccionados más competitivos del torneo. En los 16avos protagonizó otro de los grandes batacazos al eliminar a Países Bajos por penales (3-2), luego de igualar 1 a 1 en los 120 minutos.